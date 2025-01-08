NVIDIA ve MediaTek, yeni çipler üzerinde birlikte çalıştıklarını açıkladı. İkili gelecekte masaüstü sistemlere de çipler üretmeyi planlıyor.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, şirketin MediaTek ile birlikte tasarlamayı planladığı çipin dair açıklamalarda bulundu.

Huang, MediaTek ile üzerinde çalışmaya başladıkları yeni çipin NVIDIA'nın yapay zekâ projeleri için stratejik bir adım olmasının yanı sıra, daha geniş bir pazara hitap edebilecek enerji tasarruflu bir model olarak satılabileceğini belirtti.

NVIDIA ve MediaTek, Project DIGITS ile ilk çalışmalarını gösterdi

CES 2025'te tanıtılan Project DIGITS adlı masaüstü bir bilgisayar, NVIDIA'nın en yeni "Blackwell" yapay zekâ çipini barındırıyor ve fiyatı 3.000 dolar olarak açıklandı. Bahsi geçen bu bilgisayar, NVIDIA ve MediaTek iş birliğiyle geliştirilen yeni bir merkezi işlemciyi içeriyor. Elbette bilgisayar şu anda kitlesel pazara yönelik olmasa da yapay zekâ geliştiricilerine ulaşmayı hedefliyor ve Linux tabanlı bir işletim sistemi ile çalışıyor.

Huang, NVIDIA'nın enerji verimli bir çip tasarlamak için MediaTek'in uzmanlığından faydalandıklarını ifade etti. Huang, MediaTek'in bu çipi hem NVIDIA’ya tedarik edebileceğini hem de kendi müşterilerine sunabileceğini belirterek, bu iş birliğini karşılıklı kazanç olarak nitelendirdi.

NVIDIA ayrıca masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilecek işlemcilere yönelik başka planları olduğunu ve bunları daha sonra açıklayacaklarını söyledi. Intel'in ekran kartı piyasasına girmesinin ardından NVIDIA'dan da işlemci hamlesi görmemiz sürpriz olmaz.

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