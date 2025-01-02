ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, sosyal medyada bağımlılık yaratan akışları çocuklara sunmasını yasaklamıştı. Şirketlerden de bu karara itiraz gelmişti. Bu itiraz resmen reddedildi.

Dünya çapından farklı ülkelerden yetkililer, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle yeni önlemler alıyordu. Bunlar arasına ABD’nin Kaliforniya eyaleti de vardı. Geçtiğimiz aylarda, çocuklarda bağımlılık yapan akışların eyalette yasaklanacağı kararı verilmişti.

Ancak bunun ardından içinde Meta, Google ve X gibi şirketleri içeren NetChoice isimli bir internet koalisyonu, bu yasağa itiraz etmişti. Bu itiraz hakkında karar alındı. Kaliforniya’dan bir federal yargıç, yasağın kaldırılmasını isteyen itirazı reddetti. Yani yasağın önünde bir engel kalmadı.

Sosyal medyada bağımlılık yapan akışlar yasaklanacak

SB 976 ismine sahip yeni yasa, şirketlerin Kaliforniya’da bulunan çocuklara yönelik “bağımlılık yapan akışlar” sunmasının önüne geçecek. Bunu yapabilmeleri için sadece ebeveynlerden izin alınması gerekecek. İzin alınmazsa sunmak yasa dışı olacak.

Bağımlılık yapan akışları da tanımlayalım. Bilindiği üzere sosyal medya platofrmlarının kendi algoritmaları var. Bu algoritmalar, kullanıcı davranışlarını takip ederek en çok görüntülediği şeylere göre yeni içerikler seçiyor ve onları daha fazla gösteriyor. Yetkililer de bu durumun bağımlılık yaptığını söyleyerek olumsuz sonuçlara neden olduğunu aktarıyor.

Bunun yanı sıra 2027’den itibaren şirketlerin eyalette kullanıcıların reşit olup olmadığını belirlemek ve akışları buna göre ayarlamak için yaş doğrulama yöntemleri kullanmaları da gerekecek.