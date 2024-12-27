Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının sınırlandırılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının sınırlandırılacağı ve platformların bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiği belirtildi.

Bakanlık, çocukların zararlı içeriklerden korunması amacıyla sosyal medya platformlarında yaş doğrulama sisteminin zorunlu hale getirilmesi yönünde önemli bir adım attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya ile ilgili mevzuat çalışmalarının devam ettiğini belirterek yaş sınırının 16 yaş olarak belirlediklerini açıkladı.

Çocukların güvenliği için yaş doğrulama sistemi geliyor

Göktaş, çocukların artık dijital dünyaya doğduğunu, küçük yaştan itibaren ellerinde tabletleri, telefonlarının olduğunu ve kolaylıkla manipüle edebildiklerini vurguladı. Yeni düzenleme ile birlikte sosyal medya platformları, kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için çeşitli yöntemler kullanmak zorunda kalacak.

Bu sayede çocuklar yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalmaktan korunacak. Çocukların gelişimini olumsuz etkilediği yönündeki endişeler üzerine alınan bu kararın ne zaman uygulanacağı ise merak konusu oldu.