Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üretken yapay zekâ Grok ile ilgili konuştu. Sert çıkışlar yapan Bakan Uraloğlu, gerek olması hâlinde yasaklama yoluna gidilebileceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün tüm Türkiye'nin gündeminde olan üretken yapay zekâ Grok ile ilgili konuştu. Bakan Uraloğlu, oldukça sert açıklamalar yaptı ve Grok'un, belki de X'in yasaklanabileceğini söyledi. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre yaşanan olaylara ilgili olarak X ile görüşmeler başlamış durumda. "Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız. Herkese ağza alınmayacak küfürler söylemek nasıl bir özgürlüktür. Bunu asla kabul etmiyoruz." diyen Bakan Uraloğlu, 50'den fazla içeriğin kaldırılması için başvuru yapıldığını ancak henüz bu talebin karşılanmadığını da sözlerine ekledi.

"Adımlar atılmazsa gereken yapılır"

"Yapay zekâ bir yazılımdır. Siz ona ne yetki verirseniz, ne koridor çizerseniz o koridorda hareket eder. Elbette kendisini geliştiriyor. Ama bu bir yazılımdır sonuçta. Bununla önüne gelen insana, ısmarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez. Konuyla ilgili bir engelleme değil ama içeriklerin çıkarılması ile ilgili alınmış kararlar var. Bunları bildirdik, bunların uygulanmasını istiyoruz." diyen Bakan Uraloğlu'na göre X ya istenen adımları atacak ya da yaşananların sonuçlarına razı gelecek. Abdulkadir Uraloğlu, "Kendi ürününe sahip çıkacaksın, kusura bakma. Adımlar atılmazsa, gereken yapılır." ifadesini kullandı.

Bu arada; yaşananların Türkiye'ye özel olmadığını özellikle belirtelim. Geçtiğimiz günlerde bir güncelleme alan Grok, tabiri caizse sapıtmış durumda. Antisemitik ifadeler kullanan, küfür ve hakaretler etmeye başlayan yapay zekâ, X ekibini de zor durumda bıraktı. Zira ekip, bir süredir Grok'un hakaret ve küfür içerikli paylaşımlarını temizlemeye çalışıyor.