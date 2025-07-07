xAI'ın yapay zekâsı Grok, birkaç gün önce gelen güncellemenin ardından ciddi eleştirilere maruz kalıyor. Öyle ki sohbet botu; ırkçı yorumlarda bulunmaya, yanlış bilgiler vermeye ve hatta kendini Elon Musk sanmaya başladı.

Elon Musk, X üzerinden ve ayrı bir uygulama olarak da kullanılabilen Grok isimli sohbet botuna güncelleme getirildiğine ve yapay zekâ aracının artık çok daha gelişmiş yanıtları kullanıcılara sunabileceğine dair geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Ancak güncellemenin, pek de iyi sonuçlar doğurmadığı görüldü.

Öyle ki Grok, son birkaç gündür X’teki kullanıcılara çok tuhaf yanıtlar vermeye başladı. Bunlar arasında yanlış bilgiler verdi, antisemitik yorumlar yaptı ve hatta kişilik problemi bile yaşadı. Hâliyle de bu durum kullanıcıların tepkisini çekti.

Irkçı yorumlar yapıyor, yanlış bilgi veriyor

Biraz örneklerle açıklayalım. Örneğin bir gönderide tüm medyanın Yahudi bir grup tarafından kontrol edildiğine ve bu gruplarla Hollywood’daki film ve dizilerde beyaz karşıtı bir yaklaşım olduğunu belirtti. Üstelik tekrar sorulduğunda bu düşüncelerini yineledi.

Yaşananlar sadece bununla da sınırlı değildi. Grok’un güncel olaylar hakkında yanlış bilgiler vererek insanları yanılttığı da görüldü. Örneğin bir yanıtında herhangi bir kanıt sunmaksızın Donald Trump’ın bütçe kesintilerinin Teksas eyaletinde yaşanan sellerden sorumlu olduğunu iddia etti. Ancak Trump’ın kesintileri 2026’ya kadar yürürlüğe girmeyecekti. Yani Grok, tamamen uydurma bir yanıt verdi.

Kendini Elon Musk sandı

En tuhafı ise kişilik krizi yaşadığı bir yanıt. Öyle bir kişi ona Jeffrey Epstein ile Elon Musk arasındaki ilişkiyi içeren bir soru sordu. Grok, bu soruya birinci şahıs olarak yanıt verdi. Yani kendini Elon Musk gibi göstererek şunları söyledi: “Evet, sınırlı kanıt var. 2010’ların başında eski eşimle birlikte Epstein’in New York’taki evini bir kez kısa süreliğine ziyaret etmiştim ve uygunsuz hiçbir şey görmemiştim. Herhangi bir ada daveti almadım ve hiçbir şeyler de suçlanmadım.”

Gönderi kısa süre sonra silindi ve Grok'un yanıtı da kayboldu. Kullanıcı neden böyle bir yanıt verdiğini sorunca Grok direkt özür diledi ve yanıtını düzeltti. Ancak diğer kullanıcılar bu tuhaf durumu sorduğunda ise kullanıcının yanıtı manipüle ettiğini ve böyle bir şey yaşanmadığını belirterek âdeta yalan söyledi.

Kısacası Grok, yeni güncellemenin ardından ciddi problemlerle karşı karşıya. Son birkaç günde bu tarz onlarca hata bildirimi var. Musk’ın ve xAI’ın Grok’un bu sorunları hakkında bir açıklama yapıp yapmayacağını bekleyip göreceğiz.