Vaio, 2021'e pazardaki yerini yeniden genişleterek başladı. Uzun zamandır dahil olmadığı Hindistan pazarına geri dönen Vaio'nun satışa çıkarılan modelleri ise Vaio E15 ve Vaio SE14 oldu.

Yıllar önce Sony tarafından Japan Industrial Partners'a satılan ve sonrasında pazardaki payı hayli daralan Vaio, iki dizüstü bilgisayarıyla yeniden Hindistan pazarına giriş yaptı. Bu adım ile birlikte markanın pazar payının artacağı düşünülüyor. Aynı zamanda Vaio, bu yıl içerisinde daha fazla modeli daha fazla pazarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Vaio E15 ve SE14 isimli her iki model de şu an Hindistan'da ön siparişe açılmış durumda. Dizüstü bilgisayarların her ikisi de full HD IPS ekranla gelecek ve farklı işlemci seçenekleri ile satışa sunulacak. Gelin Vaio E15 ve Vaio SE14'ün özelliklerine birlikte göz atalım.

Vaio E15'in özellikleri ve fiyatı:

Vaio E15, AMD Ryzen 5 ya da AMD Ryzen 7 işlemci seneçeğiyle ve işlemciye entegre Radeon Vega 8 ile Radeon RX Vega 10 ekran kartları ile geliyor. 15.6 inç full HD IPS ekran ile satışa sunulan Vaio E14, DDR4 RAM ve 512 GB SSD ile alıcıların beğenisine sunuluyor.

İki USB 3.0 bağlantı noktası, micro-HDMI ve Power Delivery (PD) 3.0 şarj desteğine sahip bir USB Type-C ile gelen Vaio E15'in ölçüleri 358,7 x 239,2 x 19,9mm ve ağırlığı 1,77 kilogram. Vaio E15'in Hindistan satış fiyatı ise 66.990 rupi yani yaklaşık 6.825 TL.

Vaio SE14'ün özellikleri ve fiyatı:

Vaio E15'e göre daha ufak bir ekranı olan SE14, 14 inç full HD IPS ekrana sahip. Ergonomik klavye tasarımı ile klavye kullanımını kolaylaştıran SE14, gücünü İntel Core i5 işlemciden alıyor. SE14, 8 GB DDR4 RAM ile desteklenen işlemcinin yanında 512 GB SSD ile geliyor.

Dörtlü hoparlör tasarımı ile beğeni toplayan SE14, tek şarjla 13 saate kadar kullanım vadediyor ve pilin yüzde 70'ini bir saatten kısa sürede şarj eden hızlı şarj desteğine sahip. 324,4 x 229,6 x 19,55mm ölçülerinde ve 1,35 kilogram ağırlığında olan Vaio SE14'ün satış fiyatı ise 84.690 rupi yani yaklaşık 8.627 TL.