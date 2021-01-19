Acer, Uygun Fiyatlı Yeni Chromebook Serisini Tanıttı

Acer, BETT 2021'in başlamasından hemen önce öğrencilere yönelik tasarladıkları yeni Chromebook serisini tanıttı. 4 farklı modelden oluşan bu seri, uzun kullanım süresine ve dayanıklı yapılara sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi Acer, dünyanın en büyük küresel eğitim programlarından birisi olan BETT fuarı öncesinde uygun fiyatlı yeni Chromebook dizüstü bilgisayarlarını tanıttı.

Intel, Qualcomm, MediaTekk tarafından desteklenen yeni Chromebook serisi, özellikle eğitim sektöründe öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip. 4 farklı modelin tanıtıldığı bu lansmanda dizüstü bilgisayarlar, sıvıya ve darbelere karşı dayanıklı olmalarıyla dikkat çekiyor.

Chromebook 511

Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı bir şekilde tasarlanan Chromebook 511, gücünü Snapdragon 7C işlemcisinden alıyor. 511, son derece sağlam bir kasaya sahip ve kullanıcıya 20 saate kadar pil ömrü sunuyor. Acer, 511’in Nisan ayında ABD’de 399,99 dolara, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da ise Mart ayında 399 euroya satılacağını duyurdu.

Chromebook 311

Yeni Chromebook 311, daha önce Lenovo Duet adlı dizüstü bilgisayarda kullanılan MediaTek 8183 adlı işlemciye sahip. Yeni model, 11,6 ons suya dayanıklı klavyesiyle özellikle küçük yaştaki öğrencilerin dikkatsizliğine karşı sağlam bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Bir önceki modelle aynı kullanım süresine sahip Chromebook 311’in HDR kamerası ve isteğe bağlı dokunmatik ekranı bulunuyor. 311, Amerika’da 299,99 dolara, diğer bölgelerde ise 269 euroya satılacak.

Chromebook Spin 512 ve 511

Döndürülebilir ekranlara sahip 512 ve 511, Intel Jasper Lake işlemcilere ve IPS ekran paneline sahip. Yine son derece dayanıklı bir kasaya sahip olan bu iki model, 1,2 metreye kadar düşme direncine ve 10 saat kullanım süresine sahip. Modeller, 11 ons suya dayanıklı klavye ve çerçevelerle birlikte geliyor ve aynı zamanda ekranlarda mikropları azaltmaya yönelik anti-bakteriyel kaplama bulunuyor.

Chromebook 512, diğer modelin aksine HD+ ekrana sahip ve anti-bakteriyel kaplama sadece ekranda değil, aynı zamanda klavyede de bulunuyor. Chromebook 511, ABD’de 399 dolar diğer bölgelerde ise 369 euro satış fiyatına sahip olacak. 512 ise ABD’de 429,99 dolara, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da 399 euroya satılacak.