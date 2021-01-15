Telefonda Oynayabileceğiniz En İyi Açık Dünya Oyunları

Genelde açık dünya oyunları pc platformu ile sıkça gündeme gelse de açık dünya oyunları mobil platformda da oldukça revaçta. İster parayla isterseniz de ücretsiz olarak oynayabileceğiniz birçok açık dünya oyunu mevcut. Ancak biz bu içeriğimizde yalnızca ücretsiz açık dünya oyunlarını listeye ekledik.
Farklı farklı konulara ve olay örgülerine sahip birçok oyunun arasından sizin için seçtiğimiz mobil açık dünya oyunlarını önce listeledik, sonra da oyun hakkında bilgiler vererek paragraflarla açıkladık. İşte telefonda oynayabileceğiniz en iyi açık dünya oyunları.
Telefonda oynayabileceğiniz en iyi açık dünya oyunları:
- MadOut2 BigCityOnline
- Off the Road
- Second Galaxy
- Tempest Pirate Action RPG
- Dragon Raja
- Six-Guns
- Goat Simulator
- Dawn of Isles
- Sky: Children Of Light
- Oceanhorn: Monsters of Uncharted Seas
MadOut2 BigCityOnline
- Geliştirici: MadOut Games
- Boyutu: 707 MB
- Puanı: 4,2
GTA ve Need For Speed oyunlarının bir nevi karışımı olduğunu söyleyebileceğimiz açık dünya oyunu MadOut2 BigCityOnline’da yarışlara katılabilir, etrafta dolaşarak diğer oyuncularla dövüşebilir ya da diğer oyuncuları öldürebilirsiniz. Hangi yolu seçeceğiniz tamamen size kalmış. Bir haritada 100 oyuncuya kadar izin veren MadOut2 BigCityOnline oyununda geliştiricilerin yarattığı ortam sayesinde çok eğlenceli saatler geçireceksiniz.
Off the Road
- Geliştirici: DogByte Games
- Boyutu: 288 MB
- Puanı: 4,4
Açık dünya oyununu tamamen yeni bir seviyeye taşıyan Off the Road oyununda kamyonlar ve hatta biçerdöverler gibi her tür tekerlekli araçlar da dahil olmak üzere, teknelerden trenlere ve helikopterlere kadar her şeyi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca kullanacağınız her araç farklı zorluk seviyesine sahip. Ayrıca Off the Road oyunu mobil oyunlarda nadiren olan gerçekçi çamur mekaniği ve lastik basıncı simülasyonu da içeriyor.
Second Galaxy
- Geliştirici: Zilong Game Limited
- Boyutu: 2 GB
- Puanı: 4
Second Galaxy oyununda binlerce yıldız sistemi, irili ufaklı türlü türlü uzay gemileri gibi görebilecek daha birçok şeyin olmasının yanı sıra sadece Star Wars filmlerinde görebileceğiniz türden nefes kesici savaşlara katılabilirsiniz. Ayrıca uzayın güzelliğini telefonunuzun ekranından görebilmek ise oldukça etkileyici. İzleyecek dizileri bitmiş bir bilim kurgu hayranıysanız Second Galaxy bu boşluğu doldurmak için iyi bir seçenek olabilir.
Pirates Flag: Caribbean Action RPG
- Geliştirici: Lion's Shade
- Boyutu: 426 MB
- Puanı: 4,3
Lazerler ve roketlerle yapılan savaşlar sizin için çok kaotikse yavaş tempolu deniz yolculuğunu muhtemelen daha keyifli bulacaksınız. Bir mürettebat kiralayabilir, geminizi özelleştirebilir ve denizlerde yolculuk edebilirsiniz. Bu süre boyunca görevleri tamamlayın ve efsanevi yaratıklarla savaşın.
Dragon Raja
- Geliştirici: Archosaur Games
- Boyutu: 6 GB
- Puanı: 4,2
Dragon Raja, Epic Games tarafından geliştirilen popüler bir oyun motoru olan Unreal Engine kullanılarak yapılmış anime tarzı bir MMORPG oyunu. Oyundaki yolculuğunuza başlamadan önce dört sınıftan herhangi birini seçebilir ve karakterinizi çok ayrıntılı bir biçimde özelleştirebilirsiniz. Dragon Raja oyununda görevleri tamamlayıp diğer oyuncularla etkileşim kurabilir ve hatta PvP savaşlarında onlarla savaşabilirsiniz.
Six-Guns: Gang Showdown
- Geliştirici: Gameloft
- Boyutu: 757 MB
- Puanı: 4,2
Six-Guns: Gang Showdown, vahşi batı dünyasında geçiyor. Para için görevler üstlenen bir silahşör olarak dolaştığınız bu oyunda atınızın sırtında dünyayı keşfedebilir, silahlarınızı ve yeteneklerinizi geliştirebilir, haydutları ve çeteleri avlayabilir, hatta zombi benzeri canavları öldürmek zorunda kalabilirsiniz. Six-Guns, belki bir Red Dead Redemption olmayabilir, ancak mobil cihazlarda oynayabileceğiniz en iyi oyunların arasında.
Goat Simulator
- Geliştirici: Coffee Stain Publishing
- Boyutu: 1,2 GB
- Puanı: 4,2
Goat Simulator, ilk çıktığı andan itibaren dünyayı kasıp kavurduğunu söyleyebiliriz. Tahmin edebileceğiniz gibi oyun bir keçinin gerçek hayatının bir simülasyonundan oldukça uzak. Bu oyunda dili dışarda çılgın gibi gezen bir keçiyi yönetebilir ve kasabaları adeta yerle bir edebilirsiniz. Tabii ki bu esnada ne kadar çok çılgınlık yaparsanız o kadar çok puan toplarsınız. Android cihazlar için tamamen ücretsiz olan bu oyun iOS cihazlar için ne yazık ki paralı.
Dawn of Isles
- Geliştirici: NetEase Inc
- Boyutu: 1,96 GB
- Puanı: 3,9
Dawn of Isles, görsel olarak popüler The Legend of Zelda: Breath of the Wild oyununa benzediğini söyleyebiliriz. Oyunun adından da anlaşılacağı üzere Dawn of Isles dünyasında maceraların sizi sürükleyeceği farklı adalar bulunuyor ve her birinin sunacağı benzersiz şeyler var.
Sky: Children Of Light
- Geliştirici: Thatgamecompany
- Boyutu: 1 GB
- Puanı: 4,7
Sky: Children of Light oyununun sahip olduğu pastel ve göze hoş gelen renkler sayesinde sanki rüyadaymışsınız gibi hissettiriyor. Gökyüzü dünyası, ortaya çıkarmanız gereken harikalar ve bir sürü sırlarla dolu. Oyunun atmosferi, sizi oyun oynamaktan çok meditasyon yapıyormuş gibi hissettirecek. Geliştiriciler, oyunu yeni alanlar ve etkinliklerle genişletmeye devam edeceğini açıkladı. İlerleyen zamanlarda oyuncuları yenilikler bekliyor.
Oceanhorn: Monsters of Uncharted Seas
- Geliştirici: FDG Entertainment GmbH & Co.KG
- Boyutu: 273 MB
- Puanı: 3,8
The Legend of Zelda serisine benzeyen bir aksiyon-macera oyunu Oceanhorn: Monsters of Uncharted Seas, 2013 yılında çıkmasına rağmen hala akıllı telefonlar için en çok tavsiye edilen oyunlardan biri. Oyuncular, kayıp babasını bulma arayışında olan isimsiz bir çocuk kahramanın rolünü üstleniyor. Bir sürü tehlikenin kol gezdiği yeni arazilere girmeniz, canavarlarla savaşmanız, çeşitli silahlar kuşanmanız, bulmacalar ve sırlarla dolu dünyayı keşfetmeniz gerekecek.