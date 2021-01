Telefonda Oynayabileceğiniz En İyi Açık Dünya Oyunları

Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar için en iyi açık dünya tabanlı mobil oyunlara yer verdiğimiz bu içeriğimizde birbirinden güzel 10 oyunu sizin için listeledik.

Genelde açık dünya oyunları pc platformu ile sıkça gündeme gelse de açık dünya oyunları mobil platformda da oldukça revaçta. İster parayla isterseniz de ücretsiz olarak oynayabileceğiniz birçok açık dünya oyunu mevcut. Ancak biz bu içeriğimizde yalnızca ücretsiz açı​k dünya oyunlarını listeye ekledik.

Farklı farklı konulara ve olay örgülerine sahip birçok oyunun arasından sizin için seçtiğimiz mobil açık dünya oyunlarını önce listeledik, sonra da oyun hakkında bilgiler vererek paragraflarla açıkladık. İşte telefonda oynayabileceğiniz en iyi açık dünya oyunları.

Telefonda oynayabileceğiniz en iyi açık dünya oyunları:

MadOut2 BigCityOnline

Off the Road

Second Galaxy

Tempest Pirate Action RPG

Dragon Raja

Six-Guns

Goat Simulator

Dawn of Isles

Sky: Children Of Light

Oceanhorn: Monsters of Uncharted Seas

MadOut2 BigCityOnline

Geliştirici: MadOut Games

MadOut Games Boyutu: 707 MB

707 MB Puanı: 4,2

GTA ve Need For Speed oyunlarının bir nevi karışımı olduğunu söyleyebileceğimiz açık dünya oyunu MadOut2 BigCityOnline’da yarışlara katılabilir, etrafta dolaşarak diğer oyuncularla dövüşebilir ya da diğer oyuncuları öldürebilirsiniz. Hangi yolu seçeceğiniz tamamen size kalmış. Bir haritada 100 oyuncuya kadar izin veren MadOut2 BigCityOnline oyununda geliştiricilerin yarattığı ortam sayesinde çok eğlenceli saatler geçireceksiniz.

Off the Road

Geliştirici: DogByte Games

DogByte Games Boyutu: 288 MB

288 MB Puanı: 4,4

Açık dünya oyununu tamamen yeni bir seviyeye taşıyan Off the Road oyununda kamyonlar ve hatta biçerdöverler gibi her tür tekerlekli araçlar da dahil olmak üzere, teknelerden trenlere ve helikopterlere kadar her şeyi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca kullanacağınız her araç farklı zorluk seviyesine sahip. Ayrıca Off the Road oyunu mobil oyunlarda nadiren olan gerçekçi çamur mekaniği ve lastik basıncı simülasyonu da içeriyor.

Second Galaxy

Geliştirici: Zilong Game Limited

Zilong Game Limited Boyutu: 2 GB

2 GB Puanı: 4

Second Galaxy oyununda binlerce yıldız sistemi, irili ufaklı türlü türlü uzay gemileri gibi görebilecek daha birçok şeyin olmasının yanı sıra sadece Star Wars filmlerinde görebileceğiniz türden nefes kesici savaşlara katılabilirsiniz. Ayrıca uzayın güzelliğini telefonunuzun ekranından görebilmek ise oldukça etkileyici. İzleyecek dizileri bitmiş bir bilim kurgu hayranıysanız Second Galaxy bu boşluğu doldurmak için iyi bir seçenek olabilir.

Pirates Flag: Caribbean Action RPG

Geliştirici: Lion's Shade

Lion's Shade Boyutu: 426 MB

426 MB Puanı: 4,3

Lazerler ve roketlerle yapılan savaşlar sizin için çok kaotikse yavaş tempolu deniz yolculuğunu muhtemelen daha keyifli bulacaksınız. Bir mürettebat kiralayabilir, geminizi özelleştirebilir ve denizlerde yolculuk edebilirsiniz. Bu süre boyunca görevleri tamamlayın ve efsanevi yaratıklarla savaşın.

Dragon Raja

Geliştirici: Archosaur Games

Archosaur Games Boyutu: 6 GB

6 GB Puanı: 4,2

Dragon Raja, Epic Games tarafından geliştirilen popüler bir oyun motoru olan Unreal Engine kullanılarak yapılmış anime tarzı bir MMORPG oyunu. Oyundaki yolculuğunuza başlamadan önce dört sınıftan herhangi birini seçebilir ve karakterinizi çok ayrıntılı bir biçimde özelleştirebilirsiniz. Dragon Raja oyununda görevleri tamamlayıp diğer oyuncularla etkileşim kurabilir ve hatta PvP savaşlarında onlarla savaşabilirsiniz.

Six-Guns: Gang Showdown

Geliştirici: Gameloft

Gameloft Boyutu: 757 MB

757 MB Puanı: 4,2

Six-Guns: Gang Showdown, vahşi batı dünyasında geçiyor. Para için görevler üstlenen bir silahşör olarak dolaştığınız bu oyunda atınızın sırtında dünyayı keşfedebilir, silahlarınızı ve yeteneklerinizi geliştirebilir, haydutları ve çeteleri avlayabilir, hatta zombi benzeri canavları öldürmek zorunda kalabilirsiniz. Six-Guns, belki bir Red Dead Redemption olmayabilir, ancak mobil cihazlarda oynayabileceğiniz en iyi oyunların arasında.

Goat Simulator

Geliştirici: Coffee Stain Publishing

Coffee Stain Publishing Boyutu: 1,2 GB

1,2 GB Puanı: 4,2

Goat Simulator, ilk çıktığı andan itibaren dünyayı kasıp kavurduğunu söyleyebiliriz. Tahmin edebileceğiniz gibi oyun bir keçinin gerçek hayatının bir simülasyonundan oldukça uzak. Bu oyunda dili dışarda çılgın gibi gezen bir keçiyi yönetebilir ve kasabaları adeta yerle bir edebilirsiniz. Tabii ki bu esnada ne kadar çok çılgınlık yaparsanız o kadar çok puan toplarsınız. Android cihazlar için tamamen ücretsiz olan bu oyun iOS cihazlar için ne yazık ki paralı.

Dawn of Isles

Geliştirici: NetEase Inc

NetEase Inc Boyutu: 1,96 GB

1,96 GB Puanı: 3,9

Dawn of Isles, görsel olarak popüler The Legend of Zelda: Breath of the Wild oyununa benzediğini söyleyebiliriz. Oyunun adından da anlaşılacağı üzere Dawn of Isles dünyasında maceraların sizi sürükleyeceği farklı adalar bulunuyor ve her birinin sunacağı benzersiz şeyler var.

Sky: Children Of Light

Geliştirici: Thatgamecompany

Thatgamecompany Boyutu: 1 GB

1 GB Puanı: 4,7

Sky: Children of Light oyununun sahip olduğu pastel ve göze hoş gelen renkler sayesinde sanki rüyadaymışsınız gibi hissettiriyor. Gökyüzü dünyası, ortaya çıkarmanız gereken harikalar ve bir sürü sırlarla dolu. Oyunun atmosferi, sizi oyun oynamaktan çok meditasyon yapıyormuş gibi hissettirecek. Geliştiriciler, oyunu yeni alanlar ve etkinliklerle genişletmeye devam edeceğini açıkladı. İlerleyen zamanlarda oyuncuları yenilikler bekliyor.

Oceanhorn: Monsters of Uncharted Seas

Geliştirici: FDG Entertainment GmbH & Co.KG

FDG Entertainment GmbH & Co.KG Boyutu: 273 MB

273 MB Puanı: 3,8

The Legend of Zelda serisine benzeyen bir aksiyon-macera oyunu Oceanhorn: Monsters of Uncharted Seas, 2013 yılında çıkmasına rağmen hala akıllı telefonlar için en çok tavsiye edilen oyunlardan biri. Oyuncular, kayıp babasını bulma arayışında olan isimsiz bir çocuk kahramanın rolünü üstleniyor. Bir sürü tehlikenin kol gezdiği yeni arazilere girmeniz, canavarlarla savaşmanız, çeşitli silahlar kuşanmanız, bulmacalar ve sırlarla dolu dünyayı keşfetmeniz gerekecek.