Acil Çağrıların 112'de Birleşeceği Tarih Belli Oldu

İçişleri Bakanı, Türkiye'deki tüm acil hizmet numaralarının 2021 Haziran ayında 112'de birleşeceğini açıkladı. Buna göre vatandaşlar, artık polis, jandarma, sahil güvenlik, orman yangını gibi tüm acil hizmetlere 112 üzerinden ulaşacak.

Türkiye'de bir süredir konuşulan bir meseleyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı, acil durum numaralarının 112'de birleştirileceği tarihi duyurdu. Bakan tarafından yapılan açıklamalarda, 2021 Haziran ayında yeni dönemin başlayacağı belirtildi. Vatandaşlar artık, acil durum hizmetlerine ulaşmak için onlarca numara arasında boğuşmak zorunda kalmayacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, sürecin nasıl çalışacağı da açıklandı. İçişleri Bakanı, bir vatandaşın 112'yi aradıktan sonra talebini bildireceğini, merkezdeki görevlilerin de yönlendirme yapacaklarını söyledi. Yani vatandaşlar önümüzdeki haziran ayı itibarıyla önce genel bir merkezle, ardından da ulaşmak istediği acil çağrı hizmetiyle iletişime geçecek.

İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda, orman hizmetleri, itfaiye, AFAD, jandarma, polis, sahil güvenlik ve ambulans gibi tüm acil hizmetler için 112'nin aranacağı ifade edildi. Bu sayede vatandaş, sahil güvenlik için 158, orman yangını ihbar için 177, AFAD için 122 gibi numaraları ezberlemek zorunda kalmayacak. 112'yi arayan bir vatandaş, bu hizmetlerin tümüne erişebilecek.