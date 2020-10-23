Günlük Koronavirüs 'Vaka' Sayısını Tahmin Eden Algoritma

Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan Ahmet Emir, salgınla ilgili bir algoritma geliştirdi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilerden ve Covid-19'un enfeksiyon verilerinden yola çıkılan algoritma iki senaryo farklı senaryo ile ilerleyip günlük vaka sayısını tahmin etmeye çalışıyor.

Türkiye bir süredir, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan günlük koronavirüs tablosunu konuşuyor. Ülkemizde bir süredir sadece hasta sayısının açıklanması, vaka sayısına ilişkin merakı giderek artırıyor. Salgın başladığında Erasmus programı kapsamında Berlin'de bulunan bilgisayar mühendisliği öğrencisi Ahmet Emir, vaka sayısını net olmasa da yakın şekilde tahmin etmek için bir algoritma geliştirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgileri, dünya genelindeki enfeksiyon verilerini, sayılaro ve oranları kıyaslayan algoritma, Türkiye'deki günlük aktif vaka sayısını tahmin edebiliyor.

Vaka tahmin algoritması nasıl çalışıyor?

Emir'in oluşturduğu algoritma, iki farklı senaryo üzerinden çalışıyor. Bu senaryolardan bir tanesi Fahrettin Koca'nın açıkladığı pozitif test oranına, diğeri ise diğer ülkelerin verilerini baz alıyor. Bu senaryolar doğrultusunda "günlük yeni pozitif vaka" ve "aktif pozitif vaka" sayıları hesaplanıyor. Bu bağlamda ilk senaryo, pozitif test oranını sabit yüzde 10 alarak, Fahrettin Koca'nın açıkladığı gibi çalışıyor.

Türkiye'de şu anda bulunan toplam aktif vaka sayısı hakkında ürkütücü tahminler:

Sağlık Bakanlığı, 19 Ekim Pazartesi günü açıkladığı verilerde 2026 kişinin "hasta" olduğunu duyurmuştu. Bu da şu anlama geliyordu; "Pazartesi günü için COVID-19 testi pozitif çıkıp, belirti gösteren vatandaş sayısı 2026". Algoritma, Bakan Koca'nın açıklamaları doğrultusunda o gün için testi pozitif çıkan kişi sayısını 11 bin 624 olarak belirledi. Dünya genelinden elde edilen verilerle birleştirildiği ikinci senaryoda ise tahmin edilen günlük vaka sayısı 20 bin 537'ydi.

Algoritma, Türkiye'de koronavirüs taşımakta olan vatandaşların sayısını, yani aktif toplam vaka sayısını da ortaya koyuyor. Algoritma bu sayıyı belirlemek için, ilk etapta son 14 gündeki test sonucu pozitif çıkan hiçbir bireyi iyileşmemiş olarak kabul ediyor. 14-28 gün aralığındaki pozitif bireyleri de kademeli olarak iyileşmiş olarak kabul eden algoritma, 28 gün öncesinin vakalarını tamamen iyileşmiş sayıyor. Bu koşullar üzerinden iki senaryoyu da uygulayan algoritma, gerçeğin çok daha ötesinde sonuçlara ulaşıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre iyileşenler haricinde 44 bin 92 belirti gösteren vaka var. Ancak algoritma, yukarıdaki koşulları ilk senaryoya uyguladığında 236 bin 762, ikinci senaryoya uyguladığında ise 369 bin 681 vakanın olduğunu söylüyor.

Bu arada, oluşturulan algoritmanın halka açık olduğunu belirtmek gerekiyor. Algoritmadan elde edilen veriler her gün, Corona Vaka Tahmin Botu olarak isimlendirilen bir Twitter hesabı üzerinden paylaşıyor. Eğer bu Twitter hesabına ulaşıp, tahminsel verileri görmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.