Türkiye'nin en büyük bilgisayar bilimleri etkinliği ACSDays, 6 Mayıs'ta başlıyor. Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik toplam 4 gün sürecek.

Ulusal çapta, bilgisayar bilimleri üzerine düzenlenen konfereanslardan oluşan ACSD (Ankara Computer Science Days) etkinliği, 6 Mayıs'ta başlıyor. 4 gün boyunca sürecek olan etkinlikte, bilgisayar bilimlerinin farklı konuları ile ilgili eş zamanlı konferanslar verilecek ve katılımcılara kendilerini teknik alanda geliştirebilecekleri bir ortam sunulacak.

Bilgisayar bilimleri bölümlerinde okuyan veya bilgisayar bilimlerine ilgi duyan bireylerin, kendilerini teknik alanda geliştirebileceği ve ağ oluşturabileceği bir ortam yaratmayı hedefleyen ACSDays, 6-7-8-9 Mayıs tarihlerinde ACM Hacettepe YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilecek.

ACSDays'te neler var?

6 Mayıs Perşembe

Blockchain Devrimi

Web 3.0 Nedir?

Kripto Para Nedir? Blokzincir Nedir? Burada Neler Dönüyor?

Ethereum Üzerinde DApp geliştirme ve Birim Testler

7 Mayıs Cuma

Computer Vision on Edge

Turkcell'de Blockchain

Real-time Productions

Creative Coding

8 Mayıs Cumartesi

Açıklanabilir Yapay Zeka

Yapay Sinir Ağları

Yapay Zekayı Anlamak

Dünyanın İlk Sürücüsüz Tramvayı

Big Data

Türkiye'de Yapay Zeka Ekosistemi ve Çalışmaları

Özel Oturum

9 Mayıs Pazar

Hayat Bir Oyun

Bir Yazılımcının Yol Haritası

JS vs TS

DevOps ve Site REliability Engineering'e Giriş

Yazılım Kariyerine Güçlü Bir Başlangıç

Microservices İyi ve Kötü Tarafları

Fuck-Up Nights

Bilgisayar bilimlerine meraklı olanların ilgisini çekebilecek olan ACSDays'21 etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.