Ulusal çapta, bilgisayar bilimleri üzerine düzenlenen konfereanslardan oluşan ACSD (Ankara Computer Science Days) etkinliği, 6 Mayıs'ta başlıyor. 4 gün boyunca sürecek olan etkinlikte, bilgisayar bilimlerinin farklı konuları ile ilgili eş zamanlı konferanslar verilecek ve katılımcılara kendilerini teknik alanda geliştirebilecekleri bir ortam sunulacak.
Bilgisayar bilimleri bölümlerinde okuyan veya bilgisayar bilimlerine ilgi duyan bireylerin, kendilerini teknik alanda geliştirebileceği ve ağ oluşturabileceği bir ortam yaratmayı hedefleyen ACSDays, 6-7-8-9 Mayıs tarihlerinde ACM Hacettepe YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilecek.
ACSDays'te neler var?
6 Mayıs Perşembe
- Blockchain Devrimi
- Web 3.0 Nedir?
- Kripto Para Nedir? Blokzincir Nedir? Burada Neler Dönüyor?
- Ethereum Üzerinde DApp geliştirme ve Birim Testler
7 Mayıs Cuma
- Computer Vision on Edge
- Turkcell'de Blockchain
- Real-time Productions
- Creative Coding
8 Mayıs Cumartesi
- Açıklanabilir Yapay Zeka
- Yapay Sinir Ağları
- Yapay Zekayı Anlamak
- Dünyanın İlk Sürücüsüz Tramvayı
- Big Data
- Türkiye'de Yapay Zeka Ekosistemi ve Çalışmaları
- Özel Oturum
9 Mayıs Pazar
- Hayat Bir Oyun
- Bir Yazılımcının Yol Haritası
- JS vs TS
- DevOps ve Site REliability Engineering'e Giriş
- Yazılım Kariyerine Güçlü Bir Başlangıç
- Microservices İyi ve Kötü Tarafları
- Fuck-Up Nights
Bilgisayar bilimlerine meraklı olanların ilgisini çekebilecek olan ACSDays'21 etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.