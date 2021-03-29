Call of Duty: Warzone'un Dosya Boyutunu Küçülecek

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SSD'ler Rahat Bir Nefes Alacak: Activision, CoD: Warzone'un Dosya Boyutunu Küçülteceğini Açıkladı

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Activision, Season 2 Reloaded güncellemesiyle birlikte popüler hayatta kalma oyunu Call of Duty: Warzone'un dosya boyutunun küçültüleceğini açıkladı. Oyunun boyutunun platforma bağlı olarak 11 - 14 GB arasında küçülmesi bekleniyor.

Kaliforniya merkezli video oyun geliştiricisi Activision, popüler hayatta kalma oyunu Call of Duty: Warzone'un dosya boyutunun, Season 2 Reloaded güncellemesinin bir parçası olarak azaltılacağını açıkladı.

Call of Duty: Warzone'un yüksek dosya boyutu, özellikle depolama alanı kısıtlı olan konsol oyuncuları için can sıkıcı olabiliyordu. Yayınlanacak yeni güncellemeyle birlikte PlayStation 5 SSD'lerinin bir nebze de olsa rahatlayacağını söyleyebiliriz.

Call of Duty: Warzone'un dosya boyutu azaltılacak:

CoD: Warzone

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamaya göre yayınlanacak olan güncellemenin ardından Call of Duty: Warzone'un dosya boyutu, platformunuza bağlı olarak 10,9 GB ile 14,2 GB arasında, Modern Warfare / Warzone'un dosya boyutu ise 30,6 GB ile 33,6 GB arasında azalacak. Platformlara göre dosya boyutunda yaşanacak azalmalar şu şekilde olacak:

  • PlayStation 5: 10,9 GB (Warzone) / 30,6 GB (Warzone ve Modern Warfare)
  • PlayStation 4: 10,9 GB (Warzone) / 30,6 GB (Warzone ve Modern Warfare)
  • Xbox Series X / Xbox Series S: 14,2 GB (Warzone) / 33,6 GB (Warzone ve Modern Warfare)
  • Xbox One: 14,2 GB (Warzone) / 33,6 GB (Warzone ve Modern Warfare)
  • PC: 11,8 GB (Warzone) / 30,6 GB (Warzone ve Modern Warfare)
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Oyunun dosya boyutunu küçültecek olan yeni güncelleme, 30 Mart Salı günü yayınlanacak. Güncellemenin indirme boyutunun Black Ops Cold War'un tam sürümüne sahip olan oyuncular için yaklaşık 7,4 – 14,18 GB arasında, ücretsiz Warzone sahipleri içinse 52 – 57,8 GB arasında değişen boyutlara sahip olacağı aktarılıyor.

Kaynak : https://www.pushsquare.com/news/2021/03/call_of_duty_warzone_finally_getting_an_install_size_reduction
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