Call of Duty: Warzone'un Dosya Boyutunu Küçülecek

Activision, Season 2 Reloaded güncellemesiyle birlikte popüler hayatta kalma oyunu Call of Duty: Warzone'un dosya boyutunun küçültüleceğini açıkladı. Oyunun boyutunun platforma bağlı olarak 11 - 14 GB arasında küçülmesi bekleniyor.

Kaliforniya merkezli video oyun geliştiricisi Activision, popüler hayatta kalma oyunu Call of Duty: Warzone'un dosya boyutunun, Season 2 Reloaded güncellemesinin bir parçası olarak azaltılacağını açıkladı.

Call of Duty: Warzone'un yüksek dosya boyutu, özellikle depolama alanı kısıtlı olan konsol oyuncuları için can sıkıcı olabiliyordu. Yayınlanacak yeni güncellemeyle birlikte PlayStation 5 SSD'lerinin bir nebze de olsa rahatlayacağını söyleyebiliriz.

Call of Duty: Warzone'un dosya boyutu azaltılacak:

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamaya göre yayınlanacak olan güncellemenin ardından Call of Duty: Warzone'un dosya boyutu, platformunuza bağlı olarak 10,9 GB ile 14,2 GB arasında, Modern Warfare / Warzone'un dosya boyutu ise 30,6 GB ile 33,6 GB arasında azalacak. Platformlara göre dosya boyutunda yaşanacak azalmalar şu şekilde olacak:

PlayStation 5: 10,9 GB (Warzone) / 30,6 GB (Warzone ve Modern Warfare)

10,9 GB (Warzone) / 30,6 GB (Warzone ve Modern Warfare) PlayStation 4: 10,9 GB (Warzone) / 30,6 GB (Warzone ve Modern Warfare)

10,9 GB (Warzone) / 30,6 GB (Warzone ve Modern Warfare) Xbox Series X / Xbox Series S: 14,2 GB (Warzone) / 33,6 GB (Warzone ve Modern Warfare)

14,2 GB (Warzone) / 33,6 GB (Warzone ve Modern Warfare) Xbox One: 14,2 GB (Warzone) / 33,6 GB (Warzone ve Modern Warfare)

14,2 GB (Warzone) / 33,6 GB (Warzone ve Modern Warfare) PC: 11,8 GB (Warzone) / 30,6 GB (Warzone ve Modern Warfare)

Oyunun dosya boyutunu küçültecek olan yeni güncelleme, 30 Mart Salı günü yayınlanacak. Güncellemenin indirme boyutunun Black Ops Cold War'un tam sürümüne sahip olan oyuncular için yaklaşık 7,4 – 14,18 GB arasında, ücretsiz Warzone sahipleri içinse 52 – 57,8 GB arasında değişen boyutlara sahip olacağı aktarılıyor.