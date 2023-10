Microsoft-Activision anlaşmasının tamamlanmasına günler kala Activision'dan oyunlarının ne zaman Game Pass'e geleceği hakkında açıklama geldi. Oyun devi, anlaşma tamamlanırsa yeni oyunlarını önümüzdeki yıl abonelik sistemine ekleyeceğini duyurdu.

Oyun tarihinin en büyük anlaşmalarından olan 68,7 milyar dolarlık Microsoft-Activision Blizzard birleşmesine artık sayılı günler kaldı. Söylentilere göre Microsoft, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumundan (CMA) beklediği onay gelirse bu cuma günü (13 Ekim) satın alımı tamamlayacak.

Anlaşmanın kapanması için bekleyiş sürerken dün gece Activision Blizzard tarafından önemli bir açıklama geldi. Oyun devi, Xbox Game Pass ile ilgili en çok merak edilen sorulardan birini yanıtladı.

Activision Blizzard oyunları, anlaşma tamamlanırsa 2024 yılında Game Pass’e gelecek

X (Twitter) üzerinden yapılan açıklamaya göre Activision, oyunlarını önümüzdeki yıl Game Pass kütüphanesine eklemeye başlayacak. Yani anlaşma bu hafta tamamlansa bile 2023 yılı içinde yeni Activision oyunlarını Game Pass’te göremeyeceğiz.

Activision’ın açıklamasında “yeni çıkan veya yakında gelecek oyunlar”dan bahsettiğini vurgulamak gerek. Yani burada Call of Duty: Modern Warfare III ve Diablo IV gibi oyunlardan bahsediliyor. Daha eski Activision oyunlarıyla ilgili ise bir bilgi yok. Bu oyunları düşük bir ihtimalle 2023 içinde abonelik sisteminde görebiliriz.

Activision’ın yaptığı açıklama şu şekilde: “Modern Warfare III veya Diablo IV’ü bu yıl Game Pass’e ekleme planımız olmasa da anlaşma tamamlandıktan sonra, oyunlarımızı dünya çapında daha fazla oyuncuya sunmak için Xbox ile çalışmaya başlamayı umuyoruz. Önümüzdeki yıl da Game Pass’e oyun eklemeye başlayacağımızı tahmin ediyoruz.”

Activision ve Sony arasında Call of Duty hakkında bir anlaşma olduğunu da ekleyelim. CMA, bu anlaşma nedeniyle yeni Call of Duty oyunlarının 2025’e kadar Game Pass’e eklenemeyeceğini ifade etmişti. Ancak Sony ve Microsoft’un 10 yıllık Call of Duty anlaşması yapması, diğer anlaşmanın sona ermesine neden olmuş olabilir. Zaten Activision’ın açıklaması da CoD oyunlarının önümüzdeki yıl Game Pass’e geleceğinin sinyallerini veriyor. Neler olacağını satın alım tamamlandıktan sonra göreceğiz.