Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına ön onay verdi. Nihai kararın açıklanması ile Microsoft'un 69 milyar dolarlık anlaşması için sona gelinecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un Call of Duty serisinin geliştiricisi Activision Blizzard'ı satın alma girişimiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bir süre önce bu satın alma girişiminin rekabeti engelleyeceğine ilişkin bildiri yayınlayan Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), şimdiyse söz konusu anlaşmaya ön onay verdi. Kurum, nihai kararını 18 Ekim'den önce verecek. Kesin onay çıkarsa Microsoft'un önünde hiçbir engel kalmamış olacak.

CMA'nın geçmişte yaptığı açıklamaya göre Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması, en çok da bulut oyun sektörünü engelleyecek, rekabeti ortadan kaldıracaktı. Microsoft ise bu bildirim üzerine yeni bir karar alıp, Activision Blizzard oyunlarının bulut oyun haklarını Ubisoft'a devretti. İşte bu hamle, İngiliz yetkililerin ikna olmasını sağladı. CMA yetkilileri, konuyla ilgili açıklamalarında Microsoft'un rekabetle ilgili endişeleri gidermeyi başardığını aktardılar.

Kritik tarih 6 Ekim!

CMA tarafından yapılan açıklamada, satın alma anlaşması için hâlâ birkaç küçük pürüz bulunduğu ve Microsoft'a 6 Ekim 2023'e kadar zaman verildiği belirtildi. Microsoft, bu süreçte CMA'yı ikna etmek için bir kez daha çabalayacak. Ancak en zor kısım geride kaldığı için Microsoft'un zorlanmayacağına ve CMA'dan onay alacağına inanılıyor. Nihai karar için kritik bir eşik olan 6 Ekim'de, büyük bir olasılıkla Microsoft'un önünde hiçbir engel kalmadığından bahsediyor olacağız.

Birleşik Krallık'tan onay gelmesi ile Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması için artık son aşamaya geçilecek. İşin sonunda, 69 milyar dolarlık anlaşmanın nihayete erdiğini konuşacağız. Aylar boyunca ortalığı ayağa kaldıran Sony'nin buna ne diyeceği merak konusu. Sony'nin elindeki tüm kozları oynadığını ve artık yapabilecek hiçbir şeyinin kalmadığını söyleyelim...