Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi Kaç Paraya Alacağı Belli Oldu

Acun Ilıcalı'nın bir süredir peşinde olduğu İngiliz futbol kulübü için anlaşmanın sağlandığı ifade edildi. Edinilen bilgilere göre Ilıcalı, takımın Mısırlı sahibi Assem Allam ile 30 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya vardı. Henüz resmileşmeyen anlaşmanın kısa bir süre sonra duyurulması bekleniyor.

Acun Ilıcalı, bundan bir süre önce Hull City isimli bir futbol takımıyla gündeme gelmişti. Ilıcalı, bu futbol takımını satın almak için girişimlerde bulunmuş, konuyla ilgili açıklamalarında "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak..." ifadelerini kullanmıştı. Şimdi, bu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İddialara göre Acun Ilıcalı, İngiliz futbol takımı Hull City'nin satın alınabilmesi için anlaşma sürecini tamamladı. Edinilen bilgilere göre 30 milyon sterlin (396,4 milyon TL) ödemeyi kabul eden Ilıcalı, Hull City'nin sahibi Assem Allam ile el sıkıştı. Anlaşmanın kısa bir süre sonra kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

20 milyon sterlin (264,3 milyon TL) daha ödenebilir

Hull City, İngiltere'nin en iyi ikinci ligi olan Championship'te mücadele eden bir takım. Bu sezon pek de iyi bir performans gösteremeyen takım, İngiltere Premier Ligi'ne yükselmesi durumunda Ilıcalı'ya ekstradan maliyet çıkaracak. Edinilen bilgilere göre böylesi bir durumda, Acun Ilıcalı'nın 20 milyon sterlin (yaklaşık 264,3 milyon TL) daha ödeme yapması gerekecek.

Hull City, İngiltere'nin oldukça eski takımlarından bir tanesi. 1904 yılında kurulan kulüp, FA Cup finaline kadar yükselme başarısı gösterdi. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında da mücadele eden takım, genel hatlarıyla orta halli bir performans sergiliyor. Takımın Acun Ilıcalı etkisiyle nerelere geleceği merak konusu...