Şaka amaçlı üretilen kripto para birimlerinin önünü alamazken bu kez de Acun Ilıcalı'nın adını taşıyan bir token piyasaya sürüldü. Token, BinanceSmartChain üzerinden işlem görüyor.

Gün geçmiyor ki ülkemizde bir başka ‘meme’ token daha piyasaya sürülmesin.. Geçtiğimiz günler boyunca önce videolarıyla gündem olan Sedat Peker’in ismini taşıyan, ardından Şeyma Subaşı’nın ismini taşıyan meme tokenlar piyasaya sürüldü. Bugünse ülkemizdeki meme token piyasasına yeni bir rakip daha katıldı: Acun Ilıcali (ACUN) token.

Henüz internet sitesi dahi tam bir şekilde hazır olmayan ACUN token, yine diğer meme coinler gibi bir amaca sahip. Kimliğini açıklamayan kimselerce piyasaya sürülen token, internet sitesinde yer alan bilgiye göre üniversite öğrencilerine destek olmayı hedefliyor. İlk aşamada projeye sağlanan yatırımlar aracılığıyla çevrimiçi ortamda seçilecek 50 hazırlık ya da 1. sınıf üniversite öğrencisine burs verilecek.

Meme coin olduğu internet sitesinde açık bir şekilde belli ediliyor:

Çoğu meme coin’de gördüğümüz gibi ACUN’un oluşturulan internet sitesinde de benzer, esprili bir dil anlayışı yer alıyor. Örneğin ekip üyelerinin gösterildiği yerde ciddi birimlerle dalga geçen bir şekilde ‘alanında yetkin borsacı’, ‘hayırsever milyoner’ ve ‘Asyalı hacker’ unvanları yer alıyor. Ayrıca internet sitesinde yayınlanan sahte yorumlar da bir hayli güldürücü:

“İnanılmaz bir coin. Hemen satın almalıyım! Herkesin cüzdanında bulunması gerekiyor. - Warren Buffet”

ACUN token, şu anda oldukça az kişi tarafından cüzdanda tutuluyor. BinanceSmartChain’de işlem gören token, BNB paritesinde 0,04072’lik değere sahip. Fakat her meme coin’de olduğu gibi bu meme coin hakkında da sizleri uyarmadan geçmeyelim: Şaka amacıyla üretilen birimler, yatırımcılarını büyük bir zarara sokma riski taşıyor. Dolayısıyla yatırım yaparken iki kez düşünmelisiniz.

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