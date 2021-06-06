‘Meme coin’ sınıfındaki kripto paralara ülkemizden bir örnek daha eklendi. ‘Seyma Subasi’ adıyla çıkarılan bir kripto para, küçük bir kripto para borsasında yerini aldı. Parayı çıkaranın kim olduğu ve neden çıkardığı kesin olarak bilinmiyor.

‘Meme coin’lere Türkiye’den bir örnek daha eklendi. Kişisel hayatıyla özellikle sosyal medyada çokça gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın adıyla yeni bir kripto para çıkarıldı. ‘PooCoin’ adlı sitede görüntülenebilen coin, şimdiden yükselişe geçti. Çıkaranın kim olduğu ise bilinmiyor.

‘Meme coin’ kavramının ülkemizdeki en ünlü örnekleri olan, Sedat Peker’in adıyla çıkarılan bir coin ve bir token’dan sonra bir ünlü ismin daha adıyla kripto para çıkarıldı. ‘SYMS’ kısaltmasıyla listelenen para hakkında Twitter’da ortaya atılan bir iddiaya göre ‘Seyma Subasi’, öğrencilere yardım toplama amacıyla çıkarıldı.

‘Seyma Subasi’nin örnek teşkil ettiği ‘meme coin’ nedir?

İnternet ortamında mizah konusu olmuş içeriklere verilen bir isim olan ‘meme’, kripto para yatırımcılarının sıkça karşılaştığı bir terim. ‘Meme coin’lerin de ‘meme’ mantığından çok farklı olduğu söylenemez. Bu paralar şaka amacıyla piyasaya çıkarılır, şakanın asıl kaynağının ünüyle tanınırlar.

Örneğin yatırımcılarına kat kat kazanç sağlayan Dogecoin, 2010’ların ünlü 9GAG geyiği olan ‘doge’ fotoğrafı baz alınarak çıkarılmıştır. Tabii bu, her ‘meme coin’in patlama yapacağı ve yatırımcılara büyük kazançlar sağlayacağı anlamına gelmez.

Şeyma Subaşı kripto parası neden çıktı?

Kısa adı SYMS olan ve Şeyma Subaşı’nın adına çıkarılan kripto para, bugün öğlen saatlerinde ‘PooCoin’ adlı sitede yerini aldı. Neden çıkarıldığına gelecek olursak şunu belirtmeliyiz ki ‘meme coin’ler can sıkıntısından bile çıkarılabiliyor. Ancak Twitter’daki bir gönderi, paranın amacının öğrencilere yardım toplamak olduğunu söylüyor. Geçtiğimiz günlerde benzer bir amaçla yayıncı Hazreti Yasuo da kendi tokenini çıkarmıştı.

Şeyma Subaşı kripto parasının bir de Telegram grubu bulunuyor. Grubun açıklamasında ise Şeyma Subaşı’nın ünlü sözü “Herkesi Mutlu Edemezsin, Çünkü Pizza Değilsin” yer alıyor. Anlık olarak 83 yatırımcısı bulunan paranın fiyatı şu anda 0,183344 dolar. Yükseliş ise devam ediyor, ancak uyaralım: Bir kripto paranın şaka amacıyla yükselmesi pek de kalıcı olmayabilir. Bu yüzden bu tip yatırımların zararlı ya da yararlı olabileceğinin analizinin size kaldığını unutmayın.

Bu içerikteki hiçbir ifade, yatırım tavsiyesi değildir.