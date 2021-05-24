Acun Ilıcalı, diploması Nişantaşı Üniversitesi onaylı ve tüm dünyada geçerli olacak AcunMedya Akademi adlı eğitim programını duyurdu. Söz konusu programda televizyon, gastronomi ve dijital eğitimleri verilecek.

Türkiye'nin en önemli TV yapımcılarından biri olan Acun Ilıcalı, eğitim alanında önemli bir projeye imza atıyor. Nişantaşı Üniversitesi ile iş birliği gerçekleştiren Acunmedya, ‘Hayalin İşin Olsun’ mottosuyla kurulan Acunmedya Akademi'de ünlü televizyoncular, duayen şefler ve dijitalin üstatlarıyla eğitim hayatına başlıyor.

Televizyon, gastronomi ve dijital alanlarında eğitim verecek olan Acunmedya Akademi, önceden eğitimleri olsun olmasın tüm katılımcıları seçtikleri sektöre tam hazır hale getirmeyi amaçlıyor. Paylaşılan bilgilere göre Acunmedya Akademi, genel anlamda uygulamalı eğitimler üzerinden ilerleyecek.

Acunmedya Akademi ile ilgili görüşlerini aktaran Acun Ilıcalı, şu ifadelere yer verdi:

"‘Dünyaya yön verenler hayalperestlerdir.’ Çok sevdiğim ve doğruluğuna çok inandığım bir sözdür bu. Arkadaşlar, hayallerinizin peşinde koşmayı asla bırakmayın. Çok isteyin, çok çalışın, imkanları görün, değerlendirin, başarı kendiliğinden gelecektir. Ben öyle yaptım. Şimdi siz ‘hayalperestler’in de, hayallerinin peşinden koşabilmesi için Nişantaşı Üniversitesi ile birlikte olağanüstü bir başarma platformu olacağına inandığımız Acunmedya Akademi’yi kurmaya ve hayata geçirmeye karar verdik. Hayırlı olsun."

Acunmedya Akademi'deki bölümler ve eğitimler

Televizyon Bölümü İleri Televizyonculuk Eğitimi

Gastronomi Bölümü Profesyonel aşçılık eğitimi Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik Eğitimi Prochef Eğitimi

Dijital Bölümü Dijital İçerik ve Yayıncılık Eğitimi Sosyal Medya Reklamcılığı Eğitimi Google Reklamcılığı Eğitimi CRM ve Salesforce Eğitimi



Acunmedya Akademi, proje kapsamında eğitimlere katılanlara yurt içi ve yurt dışı stajlar, iş imkanları, ilgili sektör çevreleriyle yakın ilişkiler sağlama gibi "ayrıcalıklar" vaad ederken; eğitimin başarıyla tamamlanması halinde tüm dünyada ve Türkiye’de geçerli Nişantaşı Üniversitesi onaylı Acunmedya Akademi Diploması vereceğini belirtiyor. Acunmedya Akademi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.