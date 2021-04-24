Adli Bilimlerin faydalandığı Biyoteknoloji ve Biyomühendislik uygulamaları ve bu alanlarda yapılan Ar&Ge çalışmalarını öğrenciler ile buluşturacak olan 'BESCO Forensics - Adli Biyoteknoloji Günü' başlıyor.

İYTE Biyomühendislik Öğrenci Topluluğu tarafından 'BESCO Forensics' adı altında düzenlenen "Adli Biyoteknoloji Günü" etkinliği başlıyor. 25 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek olan etkinlik, Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında alanında uzman birçok isim, biyomühendislik, adli tıp, mikrobiyom ve adli eczacılık gibi pek çok konuda konuşmalar gerçekleştirecek. Etkinliğe kayıtlar ise 24 Nisan Cumartesi günü saat 00.00'a kadar devam edecek.

'BESCO Forensics' nedir?

BESCO Forensics, Adli Biyoteknoloji alanında çalışmalarını yürüten bilim insanlarını; fikir alışverişine zemin hazırlamayı, alandaki son gelişmeleri konuşmayı ve meraklı öğrencileri bu konulardan haberdar etmeyi hedefleyen bir bilim ve eğitim etkinliğidir.

Etkinlik kapsamında Adli Bilimlerin faydalandığı 'Biyoteknoloji ve Biyomühendislik' uygulamalarını ve bu alanlarda yapılan Ar&Ge çalışmalarını öğrenciler ile buluşturarak merak uyandırılması, Biyomühendislik ve Biyoteknolojinin Adli Bilimler alanındaki bugününün ve geleceğinin tartışılması hedefleniyor.

Etkinlik programı:

'BESCO Forensics' etkinliği hakkında daha fazla bilgi edinmek ve etkinliğe kaydolmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.