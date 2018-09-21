Adobe, 4.75 Milyar Dolar Ödeyerek Marketo'yu Satın Aldı

Oldukça maliyetli yatırımları ile bilinen Adobe, bir kez daha bizleri şaşırtmayarak, pazarlama ve müşteri risk yönetimiyle ilgili uygulamalar hazırlayan Marketo'yu satın aldı.

Geçtiğimiz haftadan beri kulislerde dönen dedikoduların gerçek olduğu ortaya çıktı. 2016 yılında Vista Equity tarafından 1.8 milyar dolara satın alınan Marketo, böylece 2 senede değerini 3 katına çıkararak ne kadar karlı bir yatırım olduğunu gösterdi. Vista Equity, bu satış sonrasında 2.95 milyar dolar kar etmiş oldu.

Dijital reklamcılık, hesap-tabanlı pazarlama, e-mail, mobil uygulama ve sosyal medya yönetimi gibi birçok alanda uygulamalar geliştiren Marketo'nun yazılımları hiç de ucuz değil. Aylık ücreti binlerce dolar olan sağlam yazılımlar geliştiren şirket, böylece Adobe'un Salesforce, Microsoft, Oracle ve SAP gibi sağlam rakipleri karşısında elini güçlendirmiş olacak.

Bizim için pahalı bir yatırım gibi görünse de, bu yılın üçüncü çeyreğinde tam $2.29 milyar dolar kâr açıklayan Adobe için bu satış, adeta devede kulak. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %24'lük bir kazanç artışı sağlayan Adobe, kısa süre içerisinde 10 milyar dolarlık bir şirket halini alacak. Belki şu an Microsoft veya Apple kadar adı 'devasa şirketlerle' anılan bir konumda olmasa da rakamlar, Adobe'un günden güne büyüdüğüne işaret ediyor.