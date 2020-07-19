Afrika’nın Ortasında Yeni Bir Okyanus Oluşuyor

Bilim insanları, Etiyopya'nın Afar bölgesinde kıtanın ikiye bölünmesi sonucunda yeni bir okyanusun oluşmakta olduğunu bildirdi. Yeni okyanusun oluşumunu 5 ila 10 milyon yıl içerisinde tamamlaması beklenirken, bu olaya neden olan şeyin yükselen magmanın artan basıncı olduğu düşünülüyor.

NBC News tarafından aktarılanlara göre bilim insanları, Afrika’nın ikiye bölünmesi sonucu yeni bir okyanusun ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Yapılan hesaplamalara göre yaklaşık beş ila on milyon yıl sonra kıtanın doğu kısmında tektonik bir bölünme olacağı ve bu bölünmenin sonucunda kıtanın iki parçaya ayrılacağı tahmin ediliyor.

Aktarılan detaylara göre Doğu Afrika’da bulunan Etiyopya’nın Afar bölgesinde yer alan bu kısım, birbirinden çok yavaş bir şekilde ayrılan üç tektonik plakanın birleştiği bir konuma sahip. Çalışmayı yapan bilim insanları, 2005 yılındaki volkanik hareketler sonucu bölgede oluşan yarığın uzunluğunun 56 kilometreye ulaştığını söylüyor.

5 ila 10 milyon yıl sonra Afrika’da yeni bir okyanus meydana gelecek:

Konu hakkında konuşan İngiltere’deki Leeds Üniversitesi’nde görevli Profesör Christopher Moore, bölgenin, dünyada kıtasal çatlağın nasıl okyanus hâline geldiğinin incelenebileceği tek yer olduğunu belirtti. Plakaların hareketini GPS aracılığıyla takip eden bilim insanları, yükselen magmanın artan basıncının Afar bölgesinde görülen bu olayı tetikleyebileceğini düşünüyor.

Afrika kıtasında yeni bir okyanusun oluşmasının en az 5 ila 10 milyon yıl alacağı düşünülüyor. Kaliforniya Üniversitesi’nde görevli Ken Macdonald, tüm bu süreç tamamlandığında Aden Körfezi ve Kızıldeniz’in Afar Bölgesi ve Büyük Rift Vadisi’ne doğru akacağını, yeni bir okyanusun meydana geleceğini ve Doğu Afrika’nın bu kısmının kendi başına ayrık ve küçük bir kıta olacağını söylüyor.

Araştırmacılar, üç plakanın birbirlerinden farklı hızlarla ayrıldıklarını belirtiyor. Macdonald’a göre Arap levhası Afrika’dan yılda yaklaşık 1 inç hızla uzaklaşırken, diğer iki Afrika levhası ise yılda yaklaşık yarım inç ila 0,2 inç arasında değişen hızlarla çok daha yavaş bir şekilde ayrılıyor.