Bir Sincabın İnsanlardan Su İstediği Görüntüler Viral Oldu

İnternette en çok ilgi gören şeyler arasında sevimli hayvanlar yer alıyor. Bir sincabın susuz kaldıktan sonra insanlara yanaşıp su istediği görüntüler internette viral oldu.

Kuzey yarımkürede yaz aylarının yaşandığı bu günlerde hava sıcaklıkları, kara yaşamının önemli bir kısmı için oldukça yüksek seviyeye geldi. Özellikle şehirlerde yaşayan ya da doğal yaşam alanları azalmış canlılar bu süreçte mama ve yemek bulmakta zorlanıyor.

Bu canlılar arasında sincaplar da bulunuyor. NDTV tarafından yayınlanan ve Hindistan’da çekilen görüntülerde bir sincabın arka ayakları üzerinde kalkarak parktaki insanlardan su istediği göze çarpıyor.

Susamış sincap viral oldu

Bu sevimli dostumuzun görüntüleri, Hindistan’da orman koruma görevlisi olan Suzant Nanda tarafından çekildi. Çok kısa sürede viral olan video, internette yüz binlerce defa izlendi. Sincabın insanlardan korkmadığı dikkat çekti.

Muhtemelen insanlarla sık sık karşılaşan ve onlardan korkmak için bir sebebi bulunmayan bu sevimli canlının yaşadığı ortamda su bulamaması ise genel olarak üzüntüyle karşılandı. Canlıların suya erişimlerinin olmaması oldukça tehlikeli bir durum ortaya çıkarıyor.

Dünya üzerindeki en dayanıklı canlıların bile yaşamak için suya ihtiyacı oluyor. Son yüzyılda insanlık olarak yarattığımız çevre felaketlerinin su kaynaklarını tükettiği ve canlıların suya erişimini kısıtladığı da bu videoya yapılan yorumlarda sık sık dile getirildi.

Çevreyi korumak gerekiyor

Oldukça küçük ve kırılgan canlılar olan sincaplar aslında oldukça utangaç hayvanlar olarak biliniyor. Yani bu küçük dostumuzun her ne kadar insanlara aşina olma ihtimali bulunsa da doğrudan insanların yanına gelerek bu şekilde su istemek zorunda kalması, pek çok kişi için durumun vahametinin bir göstergesi oluyor.

Çevremizdeki canlıları yaz sıcaklarında korumamız aslında hiç de zor değil. Sadece bir kap su ve bir kap mama bile pek çok sokak hayvanının sıcak yaz günlerinde temiz yemek bulabilmesi, susuzluğunu giderebilmesi için yeterli olacaktır. Bu dünyada bütün canlıların bir denge içerisinde ve birbirlerine bağlı olarak yaşadıklarını unutmamak gerekiyor.