Ünlü Yazar Agatha Christie'nin İki Kitabı Oyun Olacak

Fransız yayıncı ve geliştirici Microids, Agatha Christie'nin yazdığı iki romanı oyunlaştıracak. Bu hafta her iki taraf tarafından da yeni bir sözleşmeyle onaylandı. Bu kitaplar hangileri? Gelin haberimizde değinelim.

Polisiye edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Agatha Christie’nin romanları genelde beyaz perdeye taşınıyor. Daha önce Doğu Ekspresinde Cinayet romanından uyarlanan ve büyük ilgiyle karşılaşan filmin ardından şimdi de bu filmin devam niteliğinde sayılan Death on the Nile, geç de olsa gelecek.

Şimdi ise polisiye edebiyatı denildiiğinde akla ilk gelenlerden olan Agatha Christie'nin kitapları dizi ya da film değil de oyun olarak uyarlanacak. Fransız yayıncı ve geliştirici Microids, Agatha Christie'nin yazdığı romanları video oyunlarına uyarlayacak. Her iki tarafında bulunduğu yeni bir sözleşmeyle onaylandı. Kısaca Microdis şirketinden bahsedecek olursak; Alfred Hitchcock'un Vertigo kitabını da oyunlaştırmışlardı. Hatta uyarlanan oyun olumlu yorumlar almıştı.

Agatha Christie'nin romanları bu kez beyaz perdeye taşınmayacak

Fransız geliştirici şirket Microids, tekrardan hatırlatılacak bir klasik, görülmemiş ve yepyeni bir macera aracılığıyla oyuncuları dedektif Hercule Poirot'nun evrenine götürecek kadar iddialı olacağını belirtti. Ayrıca eklemek gerekirse yeni projelerden en az birinin tamamen yeni bir hikaye olduğunu öne sürüyor.

Microids'in şimdilik sadece birinin adını paylaşmaya istekli olmasına rağmen, iki oyunun iki stüdyo tarafından geliştirileceği belirtildi. İkinci oyunu yeni kurulan Microids Studio Lyon şirketi tarafından yapılması öngörülüyor. Şirketin oyun haline getireceği, Agatha Christie'nin kaleme aldığı romanlar; Cinayet Alfabesi ve Poirot'nun İlk Davaları olacak.

Agatha Christie Limited'in başkanı ve CEO'su James Prichard; "Büyükannemin ilk yayınlanan romanından 100 yıl sonra, hikayelerinin ve karakterlerinin dünyanın her yerinde oyunlar da dahil olmak üzere tüm farklı formatlarda beğenilmeye devam etmesi harika. Microids'teki ekiple ilişkimizi sürdürmekten heyecan duyuyoruz ve Hercule Poirot'nun yer aldığı bu iki yeni oyunu geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Microids Studio Lyon'un yöneticisi David Chomard; "Agatha Christie'nin romanları zamansız olarak ve her nesilden araştırma hayranlarını cezbediyor. Çok yakında üzerinde çalışmaya başlayacağımız proje hakkında size daha fazla bilgi vermek için sabırsızlanıyoruz." dedi. Geliştirici şirketin yöneticisinin de bahsettiği gibi şimdilik oyunlar hakkında bir bilgi yok. Bilgi geldiğinde sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.