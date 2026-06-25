Age of Empries Mobile, resmen PC'ye geldi. İşte detaylar ve sistem gereksinimleri.

Tarihin en sevilen strateji oyunlarından biri olan Age of Empires’ın TiMi Studio ve World’s Edge tarafından mobil deneyim için geliştirilen sürümü Age of Empries Mobile, geçtiğimiz yıllarda resmen piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise bu sürümle alakalı oyunseverleri çok sevindirecek bir gelişme yaşandı.

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Age of Empires Mobile, resmî olarak PC için yayımlandı. Şu anda Steam başta olmak üzere farklı platformlardan oyunu tamamen ücretsiz bir şekilde bilgisayarınız üzerinden oynayabiliyorsunuz.

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Tüm ilerlemeleriniz PC’ye de geçiyor

Age of Empires Mobile’ın PC sürümünü buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz Steam sayfası üzerinden erişmeniz mümkün. Aynı zamanda Microsoft Store üzerinden de oyuna erişilebiliyor. Mobil için tasarlanan oyun, PC için optimize edilerek çok daha fazla oyuncuya erişim sağlıyor.

Sevindirici olan bir diğer haber ise çapraz ilerleme desteği sunacak olması. Yani mobildeki tüm ilerlemelerinizi PC sürümünde de göreceksiniz. Eğer telefonda tablette veya PC’de başladıysanız nerede oynarsanız oynayın tüm ilerlemeleriniz kayıtlı olmaya devam edecek.

Age of Empries Mobile PC sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10 64bit | Windows 11 64bit

İşlemci: Intel Core i5-6300U veya AMD Ryzen 5 2400G | AVX destekli CPU

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: Intel HD 520 veya AMD Radeon RX Vega 11

Depolama: 20 GB

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