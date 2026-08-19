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Game Pass'ten Kaldırılacak 5 Oyun Daha Açıklandı: Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız!

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Her ay onlarca oyunu satın almadan oynama imkânı sunan Game Pass'in kütüphanesinden bu ay kaldırılacak ekstra 5 oyun daha açıklandı. Bu listedeki oyunları yakında oynamak için satın almanız gerekecek.

Game Pass'ten Kaldırılacak 5 Oyun Daha Açıklandı: Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay Game Pass kütüphanesine veda edecek 5 yeni oyun daha açıklanmış durumda.

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Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da bazı oyunlar Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada bu ay toplamda 5 oyuna daha veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

İçerikten Görseller

Game Pass'ten Kaldırılacak 5 Oyun Daha Açıklandı: Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız!
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Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

2

  • Another Crab's Treasure
  • I Am Your Beast
  • Neon Abyss
  • One Lonely Outpost
  • The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

Yukarıda görmüş olduğunuz oyunlar Ağustos ayı içerisinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları oynamak için 31 Ağustos tarihine kadar vaktiniz var.

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