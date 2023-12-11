Aile Arasında 2 Geliyor: İşte İlk Bilgiler!

Gülse Birsel'in tarihe geçen filmi Aile Arasında için devam filmi geleceği öne sürüldü. Önümüzdeki yıl çekilecek film, orijinal kadroya ev sahipliği yapacak.

2017 yılının sonunda vizyona giren ve yaklaşık 6 ay boyunca sinema salonlarında gösterilen "Aile Arasında" filmi için yeniden çalışmalara başlandığı ifade edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aile Arasında 2, önümüzdeki yıl çekilecek.

Gülse Birsel'in hayata geçirdiği proje, vizyona girdiği dönemlerde 5 milyondan fazla seyirci ile buluşmuş ve adını tarihe yazdırmıştı. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen sinemaseverlerin ilgisini kaybetmeyen film için başlatılan devam filmi projesinin de en az ilki kadar ilgi çekmesi bekleniyor.

Aile Arasında 2 konusu:

Aile Arasında, Fikret ile Solmaz arasında geçen macerayı anlatıyordu. Fikret, zaten kendi hayatında zorluklarla boğuşurken, şarkıcılık yapan Solmaz ile evlilik rolü oynamak zorunda kalmıştı. Ortaya çıkan komedi, seyirciden tam not almayı başarmıştı. Devam filminde, ilk filmle tutarlı bir olay örgüsü olacak.

Aile Arasında 2 oyuncu kadrosu:

Edinilen bilgilere göre Aile Arasında 2, orijinal kadroya ev sahipliği yapacak. Yani Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar ve Gülse Birsel gibi isimler, ikinci filmde de karşımıza çıkacak.

Aile Arasında 2 vizyon tarihi:

Aile Arasında 2'nin çıkış tarihi için hiçbir bilgi bulunmuyor. Edinilen bilgilere göre filmin çekimleri, yaz mevsiminde gerçekleştirilecek. Birkaç ay da hazırlık süreci olacağını düşünürsek, filmin vizyon tarihinin 2024 sonu ya da 2025 başı olacağını ifade edebiliriz.

Aile Arasında 1 fragmanı: