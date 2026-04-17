Disney, IMAX Rakibi Sinema Teknolojisi Infinity Vision'ı Tanıttı: Film İzleme Deneyimini Arşa Çıkaracak!

Disney, IMAX rakibi kendi sinema teknolojisi Infinity Vision'ı tanıttı. Bu teknoloji, en iyi sinema deneyimini yaşamayı sağlayacak ve ilk olarak Avengers ile sunulacak.

Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden biri olan Disney, filmler konusunda da öne çıkan bir firmaydı. Şimdi ise şirket, CinemaCon etkinlikleri sırasında herkesi çok şaşırtan bir duyuru yaptı. Öyle ki firma, “Infinity Vision” ismi verilen tamamen yeni bir sinema teknolojisini bizlerle buluşturdu.

Basitçe anlatacak olursak Infinity Vision’ı, Disney’in kendi IMAX’i gibi düşünebiliriz. Firma, bu teknoloji yoluyla kullanıcılara çok daha iyi bir sinema deneyimi yaşatacağını söylüyor. Ayrıca yakın zamanda çıkacağı da belirtilmiş.

En üst seviye sinema deneyimini yaşatacak

Infinity Vision, Disney’in küresel sinema ortaklarıyla birlikte geliştirdiği yeni büyük ekran formatı. Biraz IMAX, Dolby rakibi demek yanlış olmaz. Şirket, bir sinemada yaşayacağınız en üst seviye deneyimi yaşamanıza imkân tanıyacağını söylüyor.

Şirketin açıklamalarına göre Infinity Vision sinemaları, maksimum ölçekte en büyük ekranlarla donatılacak. Üst düzey parlaklık ve netflik için üstün lazer projeksiyon yer alacak ve aynı zamanda tamamen sürükleyici birinci sınıf ses formatlarıyla donatılacak. İzleyici direkt filmin içindeymiş gibi hissetireceği aktarılmış. Gelen bilgilere göre ABD’de 75 adet, diğer ülkelerde ise 300 civarı buna uygun sinema var. Ülkemizde şimdilik olmayacağını söyleyebiliriz.

Infinity Vision teknolojisi ilk olarak eylül ayında yeniden vizyona sokulacak ve silinmiş sahneleri içerecek Avengers: Endgame filmiyle ilk kez deneyimlenebilecek. Sonrasında ise aralık ayında çıkacak Avengers: Doomsday filmi de Infinifty Vision sinemalardan izlenebilecek.