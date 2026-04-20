Otonom sürüş teknolojisini ülkemize getirmeyi planlayan Tesla, bu konuda Türkiye'de "Araç Operatörü" isimli yeni bir iş ilanı açtı.

ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla, dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketlerinden biri konumunda. Tesla’nın ülkemizde de büyük ilgi gördüğünü biliyoruz. Şirket, yakında da ülkemizde tam otonom sürüş (FSD) teknolojisini kullanıma sunmayı planlıyordu. Henüz tam tarih belli değildi ancak bu konuda gelişme yaşandı.

Tesla, resmî LinkedIn hesabı üzerinden yeni iş ilanları yayımlamaya başladı. Bu iş ilanlarından biri de “Vehicle Operator”, yani “Araç Operatörü” olarak karşımıza çıkıyor. Pozisyonun, otonom sürüş teknolojileriyle alakalı olduğu idda edilmiş.

Araç Operatörü ne yapacak?

Tesla’nın iş ilanına buradaki bağlantı üzerinden ulaşaiblirsiniz. Firma bu işe alınacak kişinin veri ekibine katılacağını belirtmiş. Rolde otomobillerden gelen verileri toplayacak, analiz edecek ve performansı nasıl iyileştirilmesine karar verilecek.

Araç Operatörü olarak seçilecek kişi, veri toplama amacıyla belirlenmiş bir alanda araçları kullanacak. Mesai sırasında toplanan verileri inceleyip raporlayacak, gözlemleri ve sorunları detaylandıran günlük sürüş raporları yazacak, aracın her gün düzgün ve güvenli bir şekilde çalışır durumda olduğunu kontrol edecek.

Bu pozisyon için istenen şartlar arasında 4 yıllık ehliyet ve sürüş tecrübesi, temiz sürüş geçmişi, detaylara dikkat ve yüksek gözlem yeteneği, mükemmel seviyede yazılı ve sözlü İngilizce, Özellikle MS Office (Word, Outlook, Excel) olmak üzere mükemmel bilgisayar becerileri, sürüş asistanı sistemlerine aşinalık, hafta sonu 1 gün çalışma, esnek çalışma saatlerine uyumluluk gibi şeyler var.