Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Tesla'nın Otonom Sürüş Teknolojisi Yakında Türkiye'ye Geliyor! İş İlanı Yayımlandı

Otonom sürüş teknolojisini ülkemize getirmeyi planlayan Tesla, bu konuda Türkiye'de "Araç Operatörü" isimli yeni bir iş ilanı açtı.

ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla, dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketlerinden biri konumunda. Tesla’nın ülkemizde de büyük ilgi gördüğünü biliyoruz. Şirket, yakında da ülkemizde tam otonom sürüş (FSD) teknolojisini kullanıma sunmayı planlıyordu. Henüz tam tarih belli değildi ancak bu konuda gelişme yaşandı.

Tesla, resmî LinkedIn hesabı üzerinden yeni iş ilanları yayımlamaya başladı. Bu iş ilanlarından biri de “Vehicle Operator”, yani “Araç Operatörü” olarak karşımıza çıkıyor. Pozisyonun, otonom sürüş teknolojileriyle alakalı olduğu idda edilmiş.

Araç Operatörü ne yapacak?

Tesla’nın iş ilanına buradaki bağlantı üzerinden ulaşaiblirsiniz. Firma bu işe alınacak kişinin veri ekibine katılacağını belirtmiş. Rolde otomobillerden gelen verileri toplayacak, analiz edecek ve performansı nasıl iyileştirilmesine karar verilecek.

Araç Operatörü olarak seçilecek kişi, veri toplama amacıyla belirlenmiş bir alanda araçları kullanacak. Mesai sırasında toplanan verileri inceleyip raporlayacak, gözlemleri ve sorunları detaylandıran günlük sürüş raporları yazacak, aracın her gün düzgün ve güvenli bir şekilde çalışır durumda olduğunu kontrol edecek.

Bu pozisyon için istenen şartlar arasında 4 yıllık ehliyet ve sürüş tecrübesi, temiz sürüş geçmişi, detaylara dikkat ve yüksek gözlem yeteneği, mükemmel seviyede yazılı ve sözlü İngilizce, Özellikle MS Office (Word, Outlook, Excel) olmak üzere mükemmel bilgisayar becerileri, sürüş asistanı sistemlerine aşinalık, hafta sonu 1 gün çalışma, esnek çalışma saatlerine uyumluluk gibi şeyler var.

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı
Otomobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

Türkiye’deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller (1.5 Milyon TL'den Ucuz Tek Bir Otomobil Kaldı) - Nisan 2026

Türkiye’deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller (1.5 Milyon TL'den Ucuz Tek Bir Otomobil Kaldı) - Nisan 2026

Elektrikli Otomobiller Gerçekten de 2. Elde Değer Kaybeder mi, Satması Zor mu?

Elektrikli Otomobiller Gerçekten de 2. Elde Değer Kaybeder mi, Satması Zor mu?

Hyundai, Tasarımıyla Lamborghini'yi Kıskandıracak Yeni Konsept Otomobillerini Tanıttı

Hyundai, Tasarımıyla Lamborghini'yi Kıskandıracak Yeni Konsept Otomobillerini Tanıttı

Sürücüler Dikkat: ''Kırmızı Yol'' Nedir, Ne Anlama Geliyor ve Ne İşe Yarıyor?

Sürücüler Dikkat: ''Kırmızı Yol'' Nedir, Ne Anlama Geliyor ve Ne İşe Yarıyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

