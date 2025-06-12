Eğer dikkat ettiyseniz Apple'ın tüm iPhone ve iPad reklamlarında saat hep 09.41'e ayarlı oluyor. Tabii ki konu Apple olunca hiçbir şey tesadüf değil. Bunun arkasında hoş bir hikâye var.

iPhone başta olmak üzere birçok popüler ürünüyle tanıdığımız dünyanın en büyük şirketlerinden olan Apple, her yıl yepyeni cihazları bizlerle buluşturuyor. Ancak Apple’ın lansmanlarında ve reklamlarında herkesin dikkatini çeken bir şey var: iPhone ve iPad’lerin saati hep 09.41’e ayarlı oluyor. İyi de neden?

Tahmin edebileceğiniz gibi bu rastgele yapılmış bir şey değil. Şirketin bilerek her modelinin reklamıdna ve tanıtımında kullandığı bir strateji. Arkasında da hoş bir hikâye var. Gelin Apple’ın 09.41 ile olan ilişkisini sizler için açıklayalım.

Apple’ın lansmanlarında en önemli ürünlerini 40’ıncı dakikadan sonra tanıtma stratejisi var

*iPhone 16

Apple’ın her küçük detaya dikkat ettiğini söylemiştik. Lansmanlarda da bu durum geçerli. Şirketin yazılım departmanının eski yöneticilerinden Scott Forstall, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şirketin lansmanlarında önemli ürünlerini 40’ıncı dakikadan sonra duyurmayı hedeflediğini belirtmişti. Yani bir Apple etkinliğinde 40’ıncı dakikadan sonra ana ürünler geliyor. Saatin buna ayarlı olmasının nedenlerinden biri bu.

*iPhone 6 ve iPhone 6 Plus

Bu durumun hâlâ devam ettiğini söylemek mümkün. Örneğin geçen senenin iPhone etkinlinde iPhone 16 modeli tam 41’inci dakikanın içindeyken gösteriliyor. Ancak Apple’ın ürün sayısını iyice artırdığını düşünürsek artık her ürününü o dakikada tanıtıyor diyemeyiz. Buna rağmen 09.41 kullanımından vazgeçilmemiş. Devam etmesinin sebeplerinden biri de şirketin ikonik kurucusu Steve Jobs.

İlk iPhone aslında 09.42’de tanıtılmıştı ve birkaç yıl boyunca bu saat kullanıldı

Birçok kişi, iPhone’larda saatin 09.41 olmasının nedeninin Steve Jobs’ın ilk iPhone’u tam bu saatte tanıtması olduğunu söyler. Aslında durum tam olarak öyle değil. Evet, Apple’ın planı 40 dakika stratejisinden dolayı iPhone’u 09.41’de tanıtmaktı. İlk iPhone’un reklamlarında da saat tam olarak bunun için ayarlandı.

*2009'da tanıtılan iPhone 3GS'te saat 09.42

Ancak Steve Jobs, sunum sırasında kendini kaptırıp biraz geç kaldı. Bu yüzden de ilk iPhone 1 dakika geç, yani 09.42’de tanıtıldı. Bu gecikme, şirketin sonraki birkaç yılını etkiledi. Öyle ki 2010’a kadarki tüm iPhone reklamlarına bakarsanız saatin 09.41 değil, 09.42 olduğunu görürsünüz. Bunun nedeni Steve Jobs’ın 1 dakikalık gecikmesi. Ancak her şey 2010 itibarıyla değişti

2010 itibarıyla iPad’in gelişiyle tüm tanıtım materyallerinde saatler 09.41 oldu

Apple, 2010 yılında ilk iPad modelini tanıttı. Yine Steve Jobs ile gerçekleştirilen sunumda cihaz bu sefer tam planladığı gibi saat 09.41’de tanıtıldı. Apple da bunun ardından sonraki yıllarda piyasaya sürülen tüm iPhone ve iPad modellerinde şu an herkesin aklına kazınan 09.41 tüm tanıtım ve reklamlarda yerini aldı.

*9 Haziran 2025'te yapılan WWDC 2025 etkinliğinde iPhone'ların saati yine 09.41'i gösterdi.

Apple, hem marka tutarlılığına ve görsel bütünlüğe çok önem veren bir marka hem de nostaljik göndermeler yapmayı sevdiği için bu yaklaşımına hâlâ devam ediyor. O yüzden 09.41’in bir saatten daha fazlası olduğunu söyleyebiliriz.