Apple'ın 2018 yılında çıkan ve dönemine kıyasla popüler modellerinden biri daha şirketin "külüstür" ilan ettiği modeller arasına katıldı.

Apple, 2018’de tanıttığı iPhone XS’i resmî olarak “külüstür” ilan etti. Bu, artık iPhone XS’in beş yılı devirdiği ve Apple’ın bu modeli yavaş yavaş emekliye ayırdığı anlamına geliyor.

Apple, bir cihaz satıştan kalktıktan beş yıl sonra ona “külüstür” damgası vuruyor. Bu statüye giren ürünler için Apple ve yetkili servisler, parça bulabilirlerse onarıma devam edebiliyor ama parça yoksa yapılacak bir şey de yok.

iPhone XS artık "külüstür"

iPhone XS, ilk olarak Eylül 2018’de piyasaya çıkmıştı ve sadece bir yıl sonra üretimi durmuştu. Yine de bazı satıcılarda bir süre daha bulunabiliyordu. Yani şimdi beş yıl kuralına tam olarak uydu ve külüstür ilan edildi. Yaklaşık iki yıl sonra ise "tamamen eski" yani destek dışı kategorisine girecek. Bu arada iPhone XS Max modeli de birkaç ay önce aynı listeye girmişti.

XS serisi, iPhone X'e kıyasla çok büyük yenilikler getirmemişti ama daha güçlü bir A12 Bionic işlemci, daha iyi kameralar ve çift SIM desteğiyle dikkat çekmişti. XS Max ise 6.5 inçlik dev ekranıyla öne çıkıyordu.

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