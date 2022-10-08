Akbank Müşterilerinin Kredi Kartı Borçları 2’ye Katlandı

Bu sabah Akbank mobil uygulamasına giriş yapan bazı kullanıcılar, mevcut kredi kartı ekstrelerine yansıyan tutarların hesaplarından 2 defa çekildiği gördüler. Bir başka deyişle yapılan her işlemin hesaplara 2 kez yansıtıldığını fark ettiler.

Hatırlarsınız, geçtiğimiz yıl Akbank’ın tüm sistemlerinin devre dışı kaldığı, dünya bankacılık tarihine geçen 41 saatlik talihsiz bir kesinti yaşanmıştı. Bu kesinti sırasında milyonlarca insan mağdur olurken kurum tarafından yapılan açıklamanın gecikmesi, krizin büyümesine sebep olan bir ortam yaratmıştı.

Ortada bir hizmet kesintisi ya da hacklenme iddiaları yok, ancak bu sabah Akbank’ın mobil uygulamasına giren bazı müşteriler, hiç de hoş olmayan bir durumla karşılaştılar.

NOT: Bu haberde aktarılan bigiler, kullanıcı geri bildirimleriyle sınırlıdır ve sürekli güncellenmektedir.

Downdetector verilerine göre Akbank hakkındaki sorunlar 10. saatine girdi, ancak düzeltidiği yönünde bir açıklama yapılmadı:

Kullanıcılar tarafından yapılan sorun bildirimlerini grafik ve haritaya döken platform Downdetector'e göre Akbank'a dair ilk bildirimler sabah saat 05.00'dan sonra başladı. Aradan geçen 10 saat boyunca bildirimler devam etti.

Akbank sorun düzeltilmesi için çalışmaya başladı:

Akbank'ın.açıklamasında vurguladığı mükerrer işlemler "bir işlemin birden fazla gerçekleştiği durumlar" için kullanılan bir terim. Buradan yola çıkarak sorunun sadece iki kez değil, belki de daha fazla tekrarlayan işlemlerle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Akbank, konuya dair bu paylaşımı dışında herhangi bir bilgilendirme yapmadı.

Kullanıcıların iddialarına göre 'her işlemin iki kez yapılması' sebebiyle kredi kartı borçları ikiye katlandı:

Çağrı merkezine ulaşamadığını belirten kullanıcılar da vardı:

Kredi kartından yüklü miktarda işlem yapıldığını görenler de oldu:

Yaşanan sorunun kaynağı hesaplarda gerçekten yapılan bir işlem değil, mobil uygulamada yaşanan bir hata olabilir:

Bu hatanın çıkış noktası, hesaplarda yapılan gerçek işlemler olmayabilir. Akbank mobil uygulaması, yapılan işlemleri basit kod hataları sebebiyle ikiden fazla sayıda gösterdiği için uygulama için hesap makinesi yansıtılan borcu hatalı işlem sayısıyla çarparak göstermiş olabilir.

Şu an için Akbank'ın konuya dair resmi bir açıklaması olmasa da sorunun kısa sürede giderileceğini ve bir açıklama yapılacağını düşünüyoruz. Konun detayları netleştikçe sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.