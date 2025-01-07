Kablosuz elektrikli süpürgeye dönüşebilen yeni robot süpürge tanıtıldı. Yeni robot süpürge, otonom temizlik ve kablosuz vakum özelliğiyle evde esneklik sunuyor.

Eufy, yeni robot süpürge modeli E20'yi tanıttı. Yeni E20 modeli ile robot süpürgeye farklı bir bakış açısı getiriyor. E20, otonom temizlik yapabilen bir robot süpürge olmasının yanı sıra kullanıcıların ihtiyaçlarına göre kolayca el tipi veya saplı vakuma dönüşebiliyor.

Eufy E20, kullanıcıların evdeki tüm temizlik ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanıyor olacak. E20'nin robot süpürge modunda 8.000Pa emiş gücü ve 180 dakikalık çalışma süresi bulunuyor.

Öne çıkan özellikleri

Eşyaların etrafını dolaşarak temizlik yapan robot, 2,5 saatte tam şarj oluyor. Lazer teknolojisiyle küçük engelleri bile algılayabilen E20, karanlıkta bile sorunsuz bir şekilde temizlik yapabiliyor. Şarjı bittiğinde otomatik olarak istasyonuna dönerek toz haznesini boşaltıyor.

El tipi vakum modunda ise E20'nin emiş gücü 30.000Pa'ya kadar çıkıyor. Bu sayede mobilya altları ve diğer zor erişilen bölgelerde temizlik yapmak mümkün hale geliyor. E20 manuel vakum olarak da kullanılabiliyor bu sayede farklı temizlik alanları için esnek bir çözüm sunuyor.