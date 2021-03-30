Xiaomi: Türkiye'de Üretilecek Redmi 9C'nin Fiyatı Düşecek

Xiaomi Ortadoğu Pazarlama Müdürü Cindy Chang'ın NTV'ye yaptığı açıklamalara göre Xiaomi'nin Türkiye fabrikasında üretilecek Redmi 9C'nin Türkiye fiyatı düşecek. Düşüşün hangi oranda olacağı ise henüz bilinmiyor.

Xiaomi’nin Hindistan ve Endonezya’dan sonra akıllı telefon üretimi gerçekleştireceği Çin dışındaki üçüncü üretim tesisi olan İstanbul Avcılar’daki fabrikası, dün itibarıyla resmen açıldı ve üretime başladı. Xiaomi’nin söz konusu fabrikada üreteceği ile akıllı telefon modeli ise Redmi 9C olacak.

Redmi 9C’nin geleceği hakkında NTV’nin sorularını yanıtlayan Xiaomi Ortadoğu Pazarlama Müdürü Cindy Chang, Türkiye’de montaj faaliyetleri gerçekleştirilecek Redmi 9C’nin fiyatının düşeceğini doğruladı. Chang şu an için kesin bir indirim oranı belirtmese de indirimin ne oranda olacağının önümüzdeki günlerde duyurulacağını söyledi.

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang ise açılışta gerçekleştirmiş olduğu konuşmada Türkiye’nin hem Avrupa hem de Orta Doğu pazarı için kilit bir konumda olduğunu ifade ederken; 2021 sonuna kadar Türkiye genelinde hizmet veren Mi Store sayısının 100’ü aşacağını belirtti. Chang’a göre açılışı gerçekleştirilen fabrikada önce iç pazar, daha sonra ise ihracata yönelik üretim yapılacak.

Xiaomi'nin Türkiye’de üreteceği Redmi 9C hangi özelliklere sahip?

Geçtiğimiz yılın haziran ayında tüketicilerin beğenisine sunulan Redmi 9C, yüksek ekran/gövde oranı ve üçlü kamera kurulumuna rağmen uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılara oldukça büyük bir ekran ve büyük bir batarya sunan Redmi 9C, akıllı telefondan beklentisi yüksek olmayan, “günlük ihtiyaçlarımı karşılasın yeter” diyen tüketiciler için biçilmiş kaftan.

Redmi 9C özellikleri