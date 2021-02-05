Türkiye ve dünyada teknoloji konusunda kendini aşan markalar akıllı telefon pazarına girdiğini düşünebiliyor musunuz? Sizler için öyle markaları derledik ki her birinin farklı özellikleri olsaydı evi barkı satıp bu akıllı telefonları satın almak isterdiniz.

Dünya çapında üne sahip teknoloji devlerinin birçok sektöre yatay geçiş yaptığı bilinenler arasında. “Yahu aslında şunlar da akıllı telefon üretsede kullansak” dediğiniz hiç olmadı mı?

Özellikle kendi sektörlerinde öne çıkan markalar içinde öyle isimler var ki bırakın akıllı telefonu, ne üretseler satacak itibara sahipler. Şakası yok, bu markalar arasında Türkiye'den çıkanlar da var. Bu listede hem o markaları anlatıyor hem de akıllı telefon üretseler nasıl olacağına yanıt veriyoruz.

Akıllı Telefon Üretse de Alsak Dedirten Markalar

Tesla

IBM

Intel

Nvidia

Adobe

Aselsan

Beko

Starlink

Fiat

Eczacıbaşı

BMC

Tofaş

Tesla: Hızlı ve şarjı uzun süre dayanıyor:

Tesla’nın otomotiv ve enerji sektöründeki başarılarını bilmeyen varsa lütfen yorumlarda el kaldırsın. Özellikle “solar enerji paneli özelliği taşıyan kiremitleriyle” akıllı telefon dünyasını ne denli sarsar düşünebiliyor musunuz?

“Telefonunuzun şarjı hiç bitmesin! Gün boyu bedava şarj!” Güneş enerji panelli Tesla telefonlarınız aynı zamanda hızlı. Elbette Tesla’nın o mükemmel tasarımıyla BMW anahtarı, Cüzdan ve Tesla marka telefonunuzu kafede masaya bırakabilirsiniz.

IBM: İlk ve son akıllı telefon markası

IBM’in Simon isimli dünyanın ilk akıllı telefonunu yaptığını biliyor muydunuz? Simon V2’nin yapılma zamanı belki de gelmiş geçiyordur. Mitsubishi Electric ile yapılan telefon o kadar tutmamış ki 16 Ağustos 1994’te üretime girip, Şubat 1995’de piyasadan çekilmiş. Bize sorarsanız, IBM’in Revenge of the Sith filmindeki gibi bir anda ortaya çıkıp Simon V2’yi piyasaya sürmesi ve piyasanın son akıllı telefon markası olması gerekli.

Intel: Bilgisayar düyasındaki deneyim mobilde

İşlemci pazarının efsanevi ismi Intel’in bir telefon piyasaya sürdüğünü düşünün. Adeta bir workstation (iş istasyonu) veya oyun canavarı olmaz mıydı? Her yıl aynı telefonun bir sonraki neslini satın alma yarışına nasıl gireceğimizi hayal edebiliyor musunuz?

Yıllardır akıllı telefon pazarına kendi ismiyle girmeye çalışan Intel hala süreci bitirebilmiş değil. Elbette “Ben Intelciyim Abi!” diyen arkadaşlarınızla Intel vs Qualcomm kavgasına girebilirsiniz. Oraya karışmayız.

Nvidia: Mobil oyunlarda FPS droplarına son!

Grafik kartı pazarının kralı Nvidia akıllı telefon üretseydi oyun ve video tutkunlarının tek markası olurdu. Akıllı telefon markaları içerisinde oyun konusunda en önemli isim olabilecek Nvidia’nın hayalini kurmak bile çok güzel.

Düşünün ki bir akıllı telefonunuz var, alalı dört yılı geçmiş. Artık kasmaya başlamış, FPS droplar başlamış “ÇAAAAAAAAT!” OC yapıyorsunuz, en az 1 yıl daha ateş etmeye devam ediyor. Ahh, bu arada Ethereum madencileri içinde tercih edilebilir bir telefon markası olabilir.

Adobe: Telefon kiralamak ister misiniz? Hemde tüm grafik yazılımlarıyla beraber!

Bilinen üzere son dönemde lisanslarını “yıllık kiralamasıyla” piyasayı kasıp kavuran Adobe’un telefonları da kiralık olur muydu? (Yorumlarda belirtin)

Grafik tasarım ve video editörler için tercih edilebilir özelliklere sahip olacağını düşündüğümüz Adobe akıllı telefonların en önemli özelliği “donanım bileşenleri” olacaktır. Özellikle kalemli modelleri inanılmaz fiyatlara kiralanabilir.

Aselsan: Güvenli, sağlam ve yerli malı

Mark Zukerbeg’in Whatsapp konuşmalarınızı okumasından mı korkuyorsunuz? Akıllı telefonunuz dağda bayırda gezerken cebinizden düşer kırılır diye endişe mi ediyorsunuz? Aselsan ASV1 ile bu korkularınızın hepsi beyhude! Aselsan ASV1 dinlemez, kırılamaz gerektiğinde sizin için kendini patlatıp düşmanlarınızı alt eder.

Aselsan’ın ürettiği mühimmat ve akıllı teknolojilerin sağlamlığı ve mükemmelliği kesinlikle tartışmaya açık değil ancak akıllı telefon üretseydi kullanılır mıydı? Kesinlikle kullanılırdı. Belki AnTuTu benchmark testlerinde muazzam performans vermezdi ama özellikle outdoor severler için sağlamlık konusunda muazzam performans vereceğini düşünüyoruz.

Beko: Beyaz eşyada Avrupa'ya uzanan bir marka cebimize girseydi ne olurdu?

Türkiye’nin en çok tercih edilen ev aletleri Beko’nun tüm ev eşyalarıyla senkron olabilen bir telefon üretmesi ne kadar hoş olurdu değil mi? Beko akıllı telefon üretir mi bilemiyoruz, ancak “Evinize Sağlık” mottolarını “Cebinize Sağlık” şeklinde kullanmaları ayrı bir efsane olur (Türkçe nereye çekersen oraya gider).

Starlink: GSM yok, sadece kesintisiz internet bağlantısı var

%100 uydu senkronizasyonu

GSM’e gerek kalmadan internet üzerinden iletişim

Kesintisiz ve stabil internet

Uzay tasarımı

Çekilişle her ay 2 kişiye Mars’a gidiş dönüş bileti

Starlink uyduları geçerken balkondan izleyin diye bildirim yollama

Starlink akıllı telefon üretse ilk kullanacaklar arasında yerinizi ayırtır mısınız? Aslında Starlink modemler çıkmasının ardından gerçekten Starlink akıllı telefon bekliyoruz.

Fiat: Akıllı mangal uygulaması ile enşişte ve esnaf dostu akıllı telefon

Firmanızın personellerine telefon “filosu” kiralamak ister misiniz? Esnaf ve kurumsal dostu Fiat akıllı telefonlarla görüşmeleriniz hiç sonlanmasın. Kaliteli ve ucuz fiyatlarla Fiat akıllı telefonları kaçırmayın. Sinirleriniz bozulabilir bunu okurken ama gerçekten reklam kampanyası böyle olmaz mıydı?

Eczacıbaşı: Su yok, sabun yok, dünyanın en hijyenik akıllı telefonu var

Pandemi döneminde özellikle çılgın iş yapabilecek, sterilizasyon sağlayan akıllı telefonların ne kadar iş yapacağını hayal edin. Üzerinde bakteri tutmayan, sağlıklı akıllı telefonlar. Evinizdeki Vitra, Artema ürünlerle bir şekilde senkron çalışabilmesi de efsane olurdu. Akıllı telefonunuza bağlı akıllı duş başlıklarını hayal edin: Dereceyi ayarla, yanmadan gözüne sabun kaçmadan tertemiz duş al.

BMC: Sağlamlık konusunda dünyaya ders verecek bir yerli akıllı telefon daha

Özellikle arazi ve ağır işlerde çalışanlar için harika akıllı telefon olmaz mıydı? BMC markalı tır, otobüs ve diğer tüm ağır araçlarla da direk entegre şekilde çalışan, hatta bu ekosistemin önemli bir parçası şeklinde...

Bonus: TOFAŞK

Yüksek pil kapasitesi

Her yerde her zaman, koşulsuz şartsız çekmesi

Doğrudan uydu haberleşme entegrasyonu

Coil entegrasonu

Neon yakıp söndürme

Tek dokunuşla egzosu kapatma

Titrerken otomatik yanlama

Tüm Tofaş otomobilleri ile tam entegrasyon

Sahibinin moduna göre otomatik müzik açma

Full basslı müzik modu

Kartal’a bağlandığında ekmek teknesi modulü

Ön arka ekranda neon modu

Tüple şarj olabilme

İstediğinde iPhone gibi görünebilme

Türkiye’de kuş türlerinin ne kadar sevildiğini düşünecek olursak, birde her markanın kendi hedef kitlesine göre akıllı telefon ürettiğini Tofaş marka akıllı telefonlarda fabrikasyon gelmesini istediğimiz özellikler böyle olurdu.

Elbette yedek parça ucuzluğu, sağlamlık ve yan sanayi bolluğuna değinmeye bile gerek yok. Araç kornasından “Hayırdır gardaş laaa!” diye ses çıkartabilirse bu telefon tadından yenmez. Sizin fikirleriniz neler? Yorumlara bekliyoruz.