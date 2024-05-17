Birçoğumuz gece uyurken cep telefonlarımızdan 'uçak modu' seçeneğini etkinleştirmeye alışık. Bu küçük ama etkili hamle, yıllardır radyasyonu engellediğiyle bilindi.

Telefonu uçak moduna almak, belki de gündelik hayatımızın sıradan bir parçası gibi görünse de gerçekten de radyasyonun etkilerini yok etme potansiyeline sahip olabilir mi?

Siz de aynı sebepten dolayı uyku esnasında telefonunuzu uçak moduna alıyorsanız okumaya devam edin.

Telefonlar, sağladığı konfor ve iletişim imkanlarıyla hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldi.

Bu teknolojik harikaların yaydığı elektromanyetik radyasyon konusundaki endişeler, özellikle telefonların vücudumuza yakın bölgelerde bulunduğu durumlarda gittikçe artıyor.

Bu endişelerin bir kısmı, birçok insan tarafından telefonun uçak modunda kullanılmasıyla hafifletilebiliyor gibi görünüyor.

Uçak modu, telefonların kablosuz iletişim özelliklerini devre dışı bırakan bir özellik. Bu moddayken Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve mobil veri bağlantısı gibi tüm kablosuz sinyaller kapatılır. Dolayısıyla telefonlar, elbette minimum düzeyde radyasyon yayacaktır.

Radyasyon endişeleri, genellikle cep telefonlarının vücuda ne kadar radyasyon emebileceğini belirlemek için kullanılan SAR (özgül soğurma oranı) değerleri üzerinden ele alınıyor.

Uçak modunda kullanılan telefonların SAR değerleri genellikle düşüyor, çünkü kablosuz iletişim özellikleri devre dışı kalıyor. Yapılan araştırmalar, uçak modunda telefonların normal moda göre daha düşük bir radyasyon seviyesi yaydığını da gösteriyor.

Ama biz yine de hemen sevinmeyin deriz. Çünkü radyasyonu kesin olarak kestiği konusunda henüz bir dayanak yok.

Radyasyonu azalttığı kabul, fakat yok ettiğini maalesef ki söyleyemiyoruz.

Telefonunuzu kapatmak bile belki daha iyi bir çözüm olabilir, çünkü telefon uçak modundayken sadece kablosuz özellikleri devre dışı bırakılıyor; diğer özellikleri hâlâ kullanılabilir durumda oluyor. Bu nedenle tamamen yok olan bir radyasyondan söz edemiyoruz.

Siz de bu endişenizi biraz olsun azaltmak istiyorsanız başvuracağınız en iyi seçenek yine de elbette uçak modu olacaktır.

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