AKK ve AKN gibi kavramlar hayatımızdan çıktı derken Kablonet, AST isimli bir kavramla yeni döneme giriş yaptı. Peki AST nedir?

BTK’nın verdiği karar sonucunda internet sağlayıcılarının, AKK ve AKN olarak bilinen, belirli bir veri indirme ve yükleme limiti ardından gelen hız sınırlamasını kaldırdığını biliyoruz. Piyasadaki birçok internet sağlayıcısı gerekeni yapıp, buna uygun paketler sundu. Ülkemizde hizmet veren servis sağlayıcılarından Kablonet, yeni döneme AST adını verdiği bir sistemle giriş yaptı.

“Akıllı Sınırsız Tarife”nin kısaltması olan AST, internet hizmetini 00:00 - 19:00 / 19:00 - 00:00 olmak üzere ikiye farklı zaman dilimine bölüyor, bu zaman dilimlerine farklı hız sınırları uygulanıyor:

00:00 - 19:00 saatleri arasındaki üst hız sınırı, internetin en yoğun kullandığı saatler olan 19:00 - 00:00 saatleri arasında düşürülüyor. Örneğin 16 Mbps en düşük ücretli tarifenin 19:00 - 00:00 arasında 5 Mbps’e çekiliyor. Bunun yanı sıra en yüksek fiyatlı olan 100 Mbps tarife ise %75’lik bir düşüş göstererek 19:00 - 00:00 saatleri arasında 25 Mbps’e kadar geriliyor.

Kablonet'in AST isimli yeni dönem tarifeleri ile ilgili düşüncelerinizi, yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.