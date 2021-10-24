Akkuyu Nükleer Projesi 2030 Yılında Sular Altında Kalacak

İsmail Hakkı Atal, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santrali Projesi’nin sular altında kalacağını belirtti. Atal’a göre projeden hemen vazgeçilmemesi halinde büyük bir felaketin yaşanması kaçınılmaz.

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal; Akkuyu Nükleer Projesi’nin 2030 yılında deniz suyunun altında kalacağını söyleyerek projenin bir an önce iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Akkuyu Nükleer Projesi’nin bir milli güvenlik sorunu olduğunu kaydeden Atal, böyle bir şeyin yaşanması durumunda Türkiye’nin halk sağlığının ve ekonomisinin çökeceğini belirtti.

Mersin’de bulunan Akkuyu Nükleer Santrali’ne Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) onayının verilmesine karşı açılan iptal davası çerçevesinde, nükleer santralin bir facia olacağını kaydeden Atal; Faruk Uzel isimli bürokratın, inşaattan sorumlu Rus şirketin santrali doğru düzgün inşa edemediği ve zemin kotunun altına su sızmasını engelleyemediği için santralin Türkiye için oldukça tehlikeli olduğunu söyleyerek projeden istifa ettiğini aktardı.

Olası bir facia sonucunda Türkiye'nin sağlık ve ekonomisi geri dönülmez bir şekilde darbe alabilir

Deniz seviyesinde yaşanan bir yükselmenin ne gibi sonuçları olabileceğini 2011 yılında Japonya’da yaşanan tsunami ve sonrasında tarihin en büyük nükleer faciasının yaşandığı Fukushima’da gördüğümüzü hatırlatan Atal; bu olaylar sonrasında yetişkinlerde tiroit kanserinin 29, çocuklardaki tiroit kanserinin ise 500 kat, löseminin 10.8 kat, göğüs kanserinin 4.2 kat ve felç vakalarının da 3,52 kat arttığını belirtti. Projenin sağlık dışında ekonomik etkilerinin de korkunç olacağını aktaran Atal, Japonya’da yaşanan nükleer facia sonrasında Japonya Hükümeti’nin açıkladığı resmi maliyetin 250 milyar dolar, facia kaynaklı diğer etkilerle birlikte ise toplamda 1 trilyon dolar kadar olduğunu kaydetti.

Atal, 5.12.2016 tarihli bir keşif esnasında TBB Çevre Hukuku Komisyonunun; buzulların erimesiyle artan deniz seviyesinin kalıcı olarak yükselmesi halinde radyoaktivitenin Akkuyu Nükleer Santrali’nden Akdeniz ekosistemine karışacağını söyleyerek, bunun da 500 milyon insanın hayatı için tehlike arz edeceğini belirttiğini aktardı.

“Bugün gelinen noktada, evvelce belirlenmiş olan deprem, soğutma suyu sıcaklığı ve 56.000 ton nükleer reaktör ağırlığı binmeden çatlayan zemin betonu riskinin üstüne, 5.12.2016'da keşifte belirttiğimiz deniz seviyesi yükselmesi riski bilimsel olarak somutlaşmıştır.” ifadelerini kullanan Atal, projeden hemen vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.