Sağlık Çalışanları İsyan Etti: Yorgun Doktorlar Ölüyor

36 saatlik nöbetin ardından aracıyla evine dönerken hayatını kaybeden Doktor Rümeysa Berin Şen'in meslektaşları, ağır çalışma şartları nedeniyle isyan etti. Sağlık çalışanları, sosyal medyada seslerini duyurmaya çalıştı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da meydana gelen bir trafik kazası, Türkiye’deki tüm sağlık çalışanlarının uzun zamandır gündeme getirdiği bir konuyu yeniden gündeme taşıdı. Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen, eve döndüğü sırada feci bir şekilde kamyona arkadan çarparak hayatını kaybetti. Doktor Rümeysa Berin Şen, 36 saatlik nöbetin ardından evine dönüyordu.

Bu kaza üzerine Türkiye’deki sağlık çalışanları, maruz kaldıkları iş yükü nedeniyle seslerini duyurmaya başladılar. ‘Yorgun doktorlar ölüyor, 36 saat nöbet olmaz’ diyerek isyan eden genç doktorun meslektaşları, sosyal medyada da bir kampanya başlattı. İstanbul Tabip Odası, çalışma şartları düzelene kadar dayanışma ve mücadelelerini büyüteceklerini duyurdu ve 25 Ocak Pazartesi günü saat 12.30’da tüm asistan hekimleri hayatını kaybeden meslektaşlarını anmaya davet etti.

Meslektaşları sosyal medyada seslerini duyurmaya çalıştı:

Nöbet süreleri ve çalışma koşullarından şikayetçi olan pek çok sağlık çalışanı, son kazayla birlikte duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı. Sağlık çalışanlarının ‘#yorgundoktorlaroluyor’ ve ‘#36SaatNobetOlmaz’ etiketi altında yaptıkları paylaşımlardan bazıları şu şekildeydi:

Aracın vurduğu kamyonda tampon olmaması da tartışma yarattı:

Rümeysa Berin Şen’in aracıyla vurduğu kamyonda tampon olmaması, aracın burnunun herhangi bir engelle karşılaşmadan kamyonun altında sürücü kısmı dampere vuruncaya ilerlemesine yol açtı. Dolayısıyla Rümeysa, doğrudan kamyonun damperiyle temas etti. Kamyonda damper bulunmaması, trafikte güvenlik açısından da bir tartışma başlattı.