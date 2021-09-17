Alacakaranlık Serisinde Kullanılan Ev Kiralığa Çıkarıldı

Bir dönem fazlasıyla ses getiren Alacakaranlık serisinin ana karakteri olan Bella Swan'ın yaşadığı evi satın alan Amber ve Dean Neufeld çifti, filmlerde yer alan sahnelerle birebir aynı özellikleri taşıyan evi AirBnB üzerinden kiralığa çıkardı.

İlk filmi 2008 yılında çıkan Alacakaranlık serisi, bugüne kadar dünya çapında en çok ses getiren yapımlardan biri olmuştu. Başrollerinde Robert Pattinson ve Kristen Stewart'ın yer aldığı vampir konulu bu seri, son filminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen etkisini hala sürdürmeye devam ediyor.

Serinin en ikonik mekanlarından biri de ara sıra Edward'ın pencereden girip gizlice Bella'yı izlediği, Bella'nın da Edward'dan ayrıldıktan sonra tüm mevsimleri penceresinden izlediği eviydi. Alacakaranlık serisinde birçok sahnenin geçtiğ bu ev, AirBnb üzerinden artık konaklamaya açık hale geldi.

Bella'nın evinde 8 kişiye kadar konaklama mümkün

1935 yılında inşa edilen ve filmde Forks, Washington'da yer aldığı söylenmesine rağmen aslında St Helens, Oregon'da bulunan bu ev, son derece eski bir tarza sahip olduğu için Alacakaranlık serisinin prodüksiyon ekibi tarafından seçilmişti. Serinin ve dolayısıyla bu eve duyulan ilginin yavaş yavaş sönmesiyle birlikte Amber ve Dean Neufeld çifti, evi 2018 yılında 363 bin dolar karşılığında satın almıştı.

Aslına bakarsanız Alacakaranlık serisinde gördüğünüz Bella'nın evinde yapılan çekimler tamamen bu eve ait değil. İlk filmde sadece bu ev kullanılmış olsa da prodüksiyon ekibi bazı çekimleri daha sonra stüdyoya taşımıştı. Bu yüzden evi satın aldıktan sonra Bella'nın evini tekrar eski haline getirmek isteyen çift, birkaç değişiklik yapmak zorunda kalmış.

Filmde yer verilen sahnelerle Bella'nın evini birebir aynı hale getiren Amber ve Dean çifti, evi AirBnB üzerinden kiralığa çıkardı. Yıllar önce bitmiş olmasına rağmen Alacakaranlık heyecanını yeniden deneyimlemek isteyen hayranlar, 8 kişinin kalabileceği bu evde AirBnb aracılığıyla konaklayabilirler. Evin resmi Instagram hesabına buraya, AirBnb ilanına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.