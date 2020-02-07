Bir Anneden Amazon CEO'su Jeff Bezos'a Sitemkar Mektup

Bir kadın, Amazon CEO'su Jeff Bezos'a mektup yazdı. İsmini Lauren olarak açıklayan kadın, Amazon'un sesli asistanı olan Alexa'dan şikayetçiydi. Kadının iddialarına göre küçük kızının ismi Alexa ve arkadaşları, sadece bu isim nedeniyle kızına hizmetçi gibi davranıyorlar.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan hayatı büyük ölçüde değişti. Bundan yıllar önce akıllı telefonların ne olduğunu bilmeyen insanlık, bugün her işini akıllı telefonlar aracılığıyla gerçekleştirebiliyorlar. Benzer bir şekilde ABS fren sisteminin lüks kabul edildiği zamanlardan, otonom araçları konuşmaya başladığımız bir döneme geçmiş bulunuyoruz.

Teknolojinin hayatımıza kazandırdığı ürünlerden bir tanesi de sanal asistanlar. Bugün pek çok teknoloji devi, kendi üretimi olan sanal asistanlarını tüketicilerle buluşturuyor. Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin yanı sıra, e-ticaret devi Amazon tarafından geliştirilen Alexa isimli sanal asistan da milyonlarca tüketiciye hizmet ediyor.

Amazon'un sanal asistanı, bugüne dek pek çok farklı konuyla gündem oldu. Bunların çoğu, kullanıcı verilerinin izinsiz kullanılmasıyla ilgiliydi. Alexa, yine bir şekilde gündeme oturmayı başardı ancak bu kez bambaşka bir nedenden kaynaklı. Öyle ki bir anne, ismi Alexa olan kızı için Amazon CEO'su Jeff Bezos'a sitemkar mektup gönderdi.

İsmini Lauren olarak açıklayan kadın, yazdığı mektupta kızının sadece ismi nedeniyle zorbalığa maruz kaldığını söylüyor. Anneye göre bunun nedeni ise Amazon'un sesli asistanı. Çünkü Alexa, insanlara hizmet etmek için geliştirilmiş bir asistan ve Lauren'e göre kızı Alexa da ismi nedeniyle arkadaşlarının hakaretlerine ve kendisine hizmetçi muamelesi yapmalarına maruz kalıyor.

Lauren, böyle bir mektup yazmaktaki amacının herhangi bir maddi beklenti olmadığını söylüyor ve Bezos'un bu mektubu okurken Amazon CEO'su olarak değil, bir insan olarak konuya yaklaşmasını rica ediyor. Çünkü Lauren'in kızı sadece 6 yaşında ve yaşadıkları nedeniyle de psikolojisi alt üst olmuş. Lauren, bu sanal asistan nedeniyle kızının hayatının mahvolduğunu ifade ediyor.

Amazon CEO'su Bezos, bu konuyla ilgili olarak anneye bir geri dönüş yapmadı. Ancak Amazon müşteri hizmetleri Lauren'e ulaşarak yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirtmiş. Bu tarz bir geri dönüş aldıkları için fazlasıyla memnun olduklarını belirten yetkililer, sorunun nasıl çözüleceğine dair herhangi bir şey ise belirtmemiş.

Alexa, Amazon için ne ifade ediyor?

Amazon tarafından yıllar önce yapılan açıklamalar, Alexa isminin kolay kolay bulunmadığını gözler önüne seriyor. Çünkü şirket, sanal asistanına hem fazlasıyla ilgi çekici hem de etkileyici bir isim koymak istemiş. Farklı isimler üzerinde yoğunlaşan Amazon ekibi, en sonunda da Alexander ismine fazlasıyla yakın olan Alexa isminde karar kılmışlar. Peki neden Alexander?

Tarihte önemli bir yeri olan Büyük İskender'in ismi batı dillerinde "Great Alexander" olarak geçmektedir. Büyük İskender'e saygı duyan kültürlerde, bu isime eş anlam olarak "tüm bilginin koruyucusu" ifadesi kullanıldı. Hatta yıllar boyunca Alexander kelimesinin karşılığı pek çok sözlükte de kendisine bu şekilde yer buldu. Amazon da bu yüzden sesli asistanına Alexa ismini vermişti. Bu yüzden Lauren'in sorununa karşı bir çözüm bulmak, çok da mümkün değil gibi görünüyor.