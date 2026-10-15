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Alfa Romeo Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Alfa Romeo, Ekim 2026 döneminde sportif tasarımı, hibrit ve elektrikli motor seçenekleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor.

Alfa Romeo Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Alfa Romeo, Ekim 2026 döneminde premium otomobil pazarında dikkat çeken markalar arasında bulunuyor. Sıfır kilometre bir Alfa Romeo satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra dönemsel satın alma fırsatları, leasing seçenekleri ve finansman avantajları da karar sürecinde önemli rol oynuyor.

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Peki Alfa Romeo Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Alfa Romeo modellerinde kampanya var?

İçerikten Görseller

Alfa Romeo Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Alfa Romeo Tonale

Model İsmi Güncel Fiyatı
Junior Elettrica 2.188.710 TL
Junior Ibrida 2.124.500 TL
Tonale 3.725.700 TL

Alfa Romeo Junior Leasing Kampanyası

Alfa Romeo Junior Ibrida ve Junior Elettrica modelleri için peşinatsız, sabit ödemeli leasing fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında ödemelere 2027 yılında başlama imkanı bulunurken, 6 aya kadar erteleme seçeneği belirli meslek grupları için geçerli.

Alfa Romeo %0,99 Faizli Finansman Avantajı

Kampanyada 500.000 TL kredi için 12 ay vadeli iki farklı ödeme seçeneği gösteriliyor. Her iki seçenekte de 7.875 TL tahsis ücreti ve 1.500 TL rehin tesis ücreti belirtiliyor. Bu tutarlar örnek hesaplamaya ait olduğundan, farklı kredi tutarları ve vadeler için yetkili satıcıyla iletişime geçmek gerekiyor.

Alfa Romeo Tonale Leasing Kampanyası

Alfa Romeo Tonale de peşinatsız ve sabit ödemeli leasing fırsatından yararlanabiliyor. Kredi limitini etkilemeden araç sahibi olma imkanı sunan kampanyada, belirli meslek grupları için 6 aya kadar ödeme erteleme seçeneği bulunuyor.

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