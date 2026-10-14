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YouTube Yorumlarına GIF ve Görsel Desteği Geliyor: Tarih Ortaya Çıktı!

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YouTube yorumlarına çok yakında gelecek GIF ve görsel desteğiyle izleyiciler videolara artık hareketli tepkilerle yanıt verebilecek.

YouTube Yorumlarına GIF ve Görsel Desteği Geliyor: Tarih Ortaya Çıktı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, yorumlar bölümünü çok daha dinamik ve görsel bir yapıya kavuşturmaya hazırlanıyor. Bir süredir kısıtlı bir kullanıcı kitlesi üzerinde test edilen yorumlara görsel ve hareketli GIF ekleme özelliği, yakında herkesin kullanımına sunulacak.

Google’ın YouTube Data API dokümantasyonunda yer alan yeni görsel bağlantısı alanı, özelliğin Kasım 2026 itibarıyla tüm dünyadaki kullanıcılar için genel kullanıma açılacağını doğruluyor. Bu yenilik sayesinde izleyiciler, hem standart videolarda hem de Shorts içeriklerinde yalnızca metin ve bağlantılarla sınırlı kalmayıp tepkilerini doğrudan aranabilir GIF kütüphanesinden seçecekleri görsellerle ifade edebilecek.

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İçerikten Görseller

YouTube Yorumlarına GIF ve Görsel Desteği Geliyor: Tarih Ortaya Çıktı!
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GIF ve görsel yorumlar nasıl çalışacak?

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Geliştirici kılavuzlarına göre bir YouTube yorumu artık doğrudan bir görsel ya da animasyonlu GIF içerebilecek. API üzerinden sunulan bu içerikler, güvenlik gerekçesiyle alındıktan altı saat sonra geçerliliğini yitiren imzalı görsel bağlantılarıyla işlenecek.

"Made on YouTube" etkinliğinden aktarılan detaylar, mobil uygulamadaki yorum kutusuna entegre bir GIF arama motorunun eklendiğini gösteriyor. Bununla birlikte, kullanıcıların kendi cihazlarından bağımsız görsel yükleyip yükleyemeyeceği, GIF kütüphanesinin hangi sağlayıcı tarafından desteklendiği ve ilk etapta hangi işletim sistemlerinin destekleneceği konularındaki belirsizlik sürüyor.

Ne zaman kullanıma sunulacak?

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YouTube’un 30 Eylül tarihli API güncelleme notları, görsel ve GIF yorumlarının aşamalı bir dağıtım planıyla Kasım 2026'da küresel çaptaki tüm kullanıcılara ulaşacağını belirtiyor. Özelliğin yaygınlaşmasıyla birlikte içerik denetimi süreçlerinin nasıl etkileneceği de merak konusu.

Mevcut topluluk kuralları, kelime engelleme, kullanıcı gizleme ve inceleme için bekletme gibi içerik üretici araçları geçerliliğini korusa da yalnızca görsel içeren spam veya zararlı içeriklerin metin tabanlı filtreleri nasıl aşacağı ve üreticilerin yorumları tamamen kapatmadan yalnızca GIF'leri devre dışı bırakıp bırakamayacağı henüz netlik kazanmış değil.

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