Alibaba, yeni yapay zekâ model ailesi "Qwen3"ü duyurdu. Qwen3, girdiği testlerde OpenAI ile Google'ın modellerinden daha iyi performans gösterdi. Peki Qwen3 ailesi neler vadediyor?

Bir süredir yapay zekâ üzerine önemli çalışmalar yapan Çinli e-ticaret devi Alibaba, düzenlediği bir etkinlikte yeni yapay zekâ model ailesi "Qwen3"ü duyurdu. Akıl yürütebilen Qwen3 ailesi, Alibaba'ya göre Google ve OpenAI gibi rakiplerinden daha iyi performans verebiliyor. En azından bazı durumlarda...

Birden çok modele ev sahipliği yapan Qwen3, 0,6 milyar parametreden 235 milyar parametreye kadar değişen performans sunuyor. Şirkete göre yeni model ailesi, daha basit işlemler için ekstra efor sarf etmiyor, kapsamlı çalışmalarda ise akıl yürütebiliyor. Alibaba, tam da bundan kaynaklı olarak Qwen3'ü hibrit model olarak tanımlıyor.

Qwen3'ün performans testlerinde elde ettiği sonuç şöyle:

Alibaba tarafından yapılan açıklamaya göre Qwen3 ailesinde bulunan en güçlü yapay zekâ modeli "Qwen-3-235B-A22B". Bu yapay zekâ modeli, daha çok programalam odaklı çalışıyor ve girdiği testlerde OpenAI'ın o3-mini, Google'ın Gemini 2.5 Pro ve Deepseek'in R1 modelini geride bırakmış durumda. Ancak bu modelin henüz kullanımda olmadığını belirtelim.

Alibaba'nın yeni yapay zekâ modellerinden bazıları, Hugging Face ve GitHub üzerinden yayımlanmış durumdalar. Açık kaynak kodlu olarak yayımlanan modeller, demo kapsamda olsa da kullanılabiliyorlar. 119 dil için destek veren ve 36 trilyon jetonluk bir veri kümesi üzerinde eğitilen modeller, kendilerini ispatlamaları hâlinde tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.