Yapay Zekânın "Gerçek Bir Vücudu" Olmasını Sağlayacak GENE-26.5 Duyuruldu

Yapay zekâ destekli robotları robotik olmaktan çıkaracak ve onlara birçok hissi kazandıracak yeni model GENE-26.5 duyuruldu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ son birkaç yıldır hayatımızın merkezine yerleşti. Kod yazıyor, rapor hazırlıyor, görsel üretiyor, hatta kimi zaman terapi yapıyormuş gibi konuşuyor ama tüm bu etkileyici gelişmelerin arkasında büyük bir eksik vardı. Yapay zekâ hâlâ fiziksel dünyada gerçekten “iş yapamıyordu.”

Bir yumurtanın nasıl kırılacağını anlatabiliyordu ama yumurtayı kıramıyordu. Piyanoda nasıl çalınacağını biliyordu ama tuşlara dokunamıyordu. Kabloların nasıl bağlanacağını tarif ediyordu ama o ince hareketleri yapamıyordu. İşte tam da bu yüzden Genesis AI’ın tanıttığı GENE-26.5, teknoloji dünyasında sıradan bir model güncellemesi gibi görünmüyor. Bu kez mesele konuşan bir chatbot değil; mesele dokunabilen, hissedebilen ve insan eline yakın hareketler yapabilen robotlar.

Robotların en büyük sorunu: “His” eksikliği

Bugüne kadar endüstriyel robotlar belirli işleri mükemmele yakın şekilde yapabiliyordu. Kaynak yapmak, ürün taşımak, paketlemek, montaj hattında tekrar eden hareketleri gerçekleştirmek… Bunlarda oldukça iyilerdi. ancak işler biraz karmaşıklaştığında sistem bozuluyordu.

Örneğin bir domatesi ezmeden tutmak, karışmış kabloları ayırmak ya da kaygan bir objeyi kavramak insan için sıradan işler ama robotlar için bunlar tam anlamıyla kâbus çünkü fiziksel dünya sadece görüntüden ibaret değil. Basınç var, sürtünme var, kayma hissi var, esneme var. İnsan eli tüm bunları milisaniyeler içinde algılıyor ve sürekli düzeltme yapıyor. GENE-26.5’in asıl iddiası da tam burada başlıyor. Robotlara “ince motor becerisi” kazandırmak.

Domates doğrayan, piyano çalan robot eli

Genesis AI’ın tanıttığı insan benzeri robot eli, projenin en dikkat çekici kısmı oldu. Şirketin paylaştığı demolar arasında robotun domates doğraması, yumurta kırması, Rubik küp çözmesi ve piyano çalması gibi oldukça “insansı” hareketler yer alıyor.

İlk bakışta bunlar sadece sosyal medya için hazırlanmış gösterişli videolar gibi görünebilir ancak robotik dünyasında bu hareketlerin ayrı bir önemi var çünkü mesele sadece objeyi tutmak değil; doğru kuvveti uygulamak, kaymayı hissetmek ve hareket sırasında anlık düzeltmeler yapabilmek. İnsan eli bunu doğal şekilde yapıyor. Robotların yıllardır zorlandığı alan da tam olarak buydu.

Robotlara insan hareketleri öğretiliyor

Şirketin kullandığı özel eldiven sistemi de işin en ilginç taraflarından biri. Bu eldivenler insanların yaptığı hareketleri kaydediyor. Sadece hareketi değil; uygulanan kuvveti, dokunma hissini ve basıncı da ölçüyor. Bu sayede robot yalnızca “ne yapıldığını” değil, “nasıl yapıldığını” öğreniyor çünkü bir videoda bir kişinin kablo bağladığını görmek yeterli değil. Robotun şunu da anlaması gerekiyor:

  • Parmak ne kadar baskı uyguladı?
  • Nesne kayarken nasıl düzeltme yapıldı?
  • Kavrama ne zaman gevşetildi?

İnsan için sezgisel olan bu detaylar, robotik sistemler için altın değerinde veri anlamına geliyor.

Asıl devrim sohbet botlarında değil, ellerde olacak

Yapay zekâ uzun süredir ekranın içine sıkışmış durumdaydı. Her şey yazı, görüntü ve dijital içerik üzerinden ilerliyordu ama fiziksel dünya çok daha zor çünkü gerçek hayat hata kaldırmıyor. Bir sohbet botu yanlış cevap verdiğinde sorun olmayabilir ama bir robot fabrikada yanlış hareket yaptığında üretim durabilir, ürün kırılabilir hatta güvenlik riski oluşabilir.

Bu yüzden GENE-26.5 henüz yolun başında olsa da teknoloji sektöründe büyük heyecan yaratmış durumda çünkü ilk kez yapay zekâ, sadece düşünen değil; gerçekten “dokunan” bir forma dönüşmeye başlıyor ve belki de geleceğin en büyük teknolojik sıçraması, yeni bir sohbet botu değil... Bir gün yumurtayı kırmadan tavaya aktarabilen robotlar olacak.

