Google'ın Gemini'a getirmeyi planladığı yeni Omni video oluşturma modeli ortaya çıktı. Modele ait olduğu söylenen demolar yayımlandı.

Google tarafından geliştirilen yapay zekâ aracı Gemini, bu alanda dünyada en çok tercih edilen araçlardan biri konumunda. Metin, görsel ve video gibi birçok farklı amaç için Gemini’ı kullanabiliyorsunuz. Dün ortaya çıkan bilgiler ise Gemini’a yepyeni bir video üretme modeli gelebileceğini öne sürüyor.

Henüz resmî bir açıklama olmadığını belirtmek gerek. İddialara göre Google, yakında Gemini’a “Omni” ismi verilen yeni bir video modeli ekleyecek. Üstelik bu model ile oluşturulan bazı demolar bile elimizde var.

Gemini Omni ile oluşturulan videolar

“Omni”nin Gemini ve Veo’ya nasıl dahil olacağı konusunda maalesef elimizde bir bilgi bulunmuyor. Ancak Omni’ye ait olduğu söylenen demolara baktığımızda etkileyici bir modelin geliyor olabileceğini söyleyebiliriz. İlk videoda bir profesörün geleneksel bir kara tahtada trigonometrik özdeşlikler için matematiksel bir ispat yazması ve denklemin hangi aşamasında olduğunu açıklaması isteniyor. Sonuç olarak ise ortaya oldukça gerçekçi bir video çıkıyor.

İkinci videoda ise yapay zekâ videoların vazgeçilmezi olan Will Smith’in spagetti yiyişinin âdeta farklı bir versiyonunu görüyoruz. Bu videoda ise iki kişi spagetti yiyor. Komutta etrafın ve iki adamın tüm fiziksel detayları, neler yaptıkları detaylıca açıklanıyor. Bunun sonucunda da yukarıda gördüğünüz video ortaya çıkıyor. Sonucun yine etkileyici olduğunu söyleyebiliriz.

Gemini’a geleceği iddia edilen Omni modeli henüz resmen duyurulmadı. Videoların da doğrulanmadığını söyleyebiliriz. Yani şimdilik her şey bir iddia. Kesin konuşmak doğru olmaz. OpenAI'ın Sora'yı sonlandırmasından sonra Google, dünyada video oluşturma konusunda lider hâle gelmişti. Yeni bir model ile bu konumunu korumak ve daha da güçlendirmek istiyor olabilir.