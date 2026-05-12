Gemini'ın Yeni "Omni" Video Üretme Modeli Ortaya Çıktı: İşte İlk Demolar

Google'ın Gemini'a getirmeyi planladığı yeni Omni video oluşturma modeli ortaya çıktı. Modele ait olduğu söylenen demolar yayımlandı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google tarafından geliştirilen yapay zekâ aracı Gemini, bu alanda dünyada en çok tercih edilen araçlardan biri konumunda. Metin, görsel ve video gibi birçok farklı amaç için Gemini’ı kullanabiliyorsunuz. Dün ortaya çıkan bilgiler ise Gemini’a yepyeni bir video üretme modeli gelebileceğini öne sürüyor.

Henüz resmî bir açıklama olmadığını belirtmek gerek. İddialara göre Google, yakında Gemini’a “Omni” ismi verilen yeni bir video modeli ekleyecek. Üstelik bu model ile oluşturulan bazı demolar bile elimizde var.

Gemini Omni ile oluşturulan videolar

“Omni”nin Gemini ve Veo’ya nasıl dahil olacağı konusunda maalesef elimizde bir bilgi bulunmuyor. Ancak Omni’ye ait olduğu söylenen demolara baktığımızda etkileyici bir modelin geliyor olabileceğini söyleyebiliriz. İlk videoda bir profesörün geleneksel bir kara tahtada trigonometrik özdeşlikler için matematiksel bir ispat yazması ve denklemin hangi aşamasında olduğunu açıklaması isteniyor. Sonuç olarak ise ortaya oldukça gerçekçi bir video çıkıyor.

İkinci videoda ise yapay zekâ videoların vazgeçilmezi olan Will Smith’in spagetti yiyişinin âdeta farklı bir versiyonunu görüyoruz. Bu videoda ise iki kişi spagetti yiyor. Komutta etrafın ve iki adamın tüm fiziksel detayları, neler yaptıkları detaylıca açıklanıyor. Bunun sonucunda da yukarıda gördüğünüz video ortaya çıkıyor. Sonucun yine etkileyici olduğunu söyleyebiliriz.

Gemini’a geleceği iddia edilen Omni modeli henüz resmen duyurulmadı. Videoların da doğrulanmadığını söyleyebiliriz. Yani şimdilik her şey bir iddia. Kesin konuşmak doğru olmaz. OpenAI'ın Sora'yı sonlandırmasından sonra Google, dünyada video oluşturma konusunda lider hâle gelmişti. Yeni bir model ile bu konumunu korumak ve daha da güçlendirmek istiyor olabilir.

Ayda 9 Bin TL'lik Google AI Ultra'nın "Ucuz" Versiyonu Geliyor

Hugging Face Nedir, Ne İşe Yarar? İşte Yapay Zekâ Modellerinin "Açık Kaynak Merkezi" Hakkında Her Şey

Apple, Yapay Zekâ Özelliklerini Ertelediği İçin iPhone Kullanıcılarına 250 Milyon Dolar Ödeyecek

ChatGPT, Resmen Excel ve Google E-Tablolar'a Geldi: Ne İşe Yarayacak?

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Yapay Zekâ Sektörüne Yatırımlar Sürüyor: İletişim Başkanlığı Artık Hugging Face'te!

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

OpenAI Çığır Açacak Yeni Modellerini Duyurdu: İşte GPT‑Realtime‑2, GPT‑Realtime‑Translate ve GPT‑Realtime‑Whisper!

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Samsung, Holografik Ekran Geliştiriyor: Peki Ne İşe Yarayacak?

