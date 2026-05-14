İddialara göre Google, önümüzdeki hafta gerçekleşecek I/O etkinliğinde yeni Gemini modelini tanıtacak.

Google'ın 19-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan I/O etkinliğinde Gemini'ın yeni bir modelini duyurabileceği iddia ediliyor.

Sızan raporlara göre bu duyurunun zamanlaması oldukça stratejik, zira yeni modelin OpenAI’ın "GPT-5.5" sınıfı olarak adlandırılan modelleriyle benzer bir performans seviyesinde olması bekleniyor.

Yeni Gemini modelinden neler beklemeliyiz?

Google için asıl sınav, modelin sadece LLM skorlarında yüksek puan alması değil, yazılımcıların günlük iş akışlarına dâhil olabilmesi. Raporlara göre geliştiriciler, bir modeli sadece "daha akıllı" olduğu için değil, projelerin maliyetini azalttığı ve zaman kazandırdığı için tercih ediyor.

I/O etkinliğinin geliştirici önizlemesinde "agentic coding" ve Gemini model güncellemelerinin ana odak noktası olacağı açıkça belirtiliyor. Yani iddialar büyük ihtimalle doğru olabilir.