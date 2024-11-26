Anthropic'in yapay zekâ modeli Claude AI, yeni özelliği ile üç farklı yazım seçeneğine sahip ve kullanıcıların yazım şeklini de kopyalayabiliyor.

Yapay zekâ alanının dikkat çekici firmalarından biri olan Anthropic, Claude AI yapay zekâ aracına yeni özellikler getirdi. Bu özellikler sayesindme Claude kullanıcıları, sohbet botunun yanıtlarını kişiselleştirebilecek ve belli uygulamalar için daha doğal bir ton yakalayabilecekler. Örneğin Claude AI,teknik belgeler yazarken ya da e-posta oluştururken istenen tonda metinler oluşturabilecek.

Yeni özellikle birlikte Claude AI'a 3 adet hazır stil de gelecek. Bu stillerden Resmi stil, isminden de belli olduğu üzere resmi bir dil ile açık bir anlatım ortaya koyacak. Kısa ve Öz stil ise verilen metinleri özetleyecek ve odaklanılması gereken parçayı ortaya koyacak. Açıklayıcı stil ise detayları daha gündelik bir dille kullanıcılara sunmaya odaklanıyor.

Claude AI daha "kişisel" oluyor

Anthropic Ürün Lideri Scott White, yaptığı açıklamada bu güncelleme ile birlikte Claude AI'ın daha kişisel ve daha kullanıcı dostu hâle gelmesi yolunda önemli bir adım attıklarını dile getirdi. White, “Yeni bir şey öğrenme sürecinde derinlemesine açıklamalar almak ya da acele bir durumda kısa ve öz yanıtlar almak isteyebilirsiniz. Bazı durumlarda Claude’un daha resmî, diğerlerinde ise daha dost canlısı bir ton kullanmasını tercih edebilirsiniz. Şimdi bu tercihlerinizi bir kez belirleyip her etkileşimin sizin için doğru şekilde hissettirmesini sağlayabilirsiniz,” ifadelerini kullandı.

Benzer özellikler ChatGPT'de ve Google Gemini'de de bulunuyor. Apple Intelligence da farklı yazım türleri için farklı hazır ayar seçenekleri sunuyor.