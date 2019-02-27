Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yurt dışından zarfla gelen çevrimiçi alışveriş ürünlerine de vergilendirme yapacaklarını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Vergi Konseyi’nin 134. Genel Kurulu’nda konuşma gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yurt dışından çevrimiçi alışveriş gerçekleştiren vatandaşların hayal kırıklığı yaşayacağı açıklamalarda bulundu. Yurt dışından alınan ve zarfların içinde gelen, gümrüğe takılmayan ürünlerin vergilendirilmesi ile ilgili bir çalışma gerçekleştireceklerini dile getiren Allbayrak, şu şekilde konuştu;

“Kendi yerli ekonomimizi desteklemek ve adımlar atmak zorundayız. Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, gece 11-12'den 1-2'ye kadar toplantı yaptık. 26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. Posta dediğimiz mektup; 0-2 kilogram arası mektup olarak görülüyor. 0-2 kilogram arası mektup olarak görülüyorsa; herhalde o ülkeden gelen yazışmalardır. 26 milyon tane bir yıl içerisinde o ülkeden mektup gelmesi demek; Türkiye'de o kadar o dili konuşan yoktur herhalde düşüncesini bende oluşturdu. Nasıl yazışmışlar? Şunları bir inceleyelim dedim. Dün ilk görüntüleri attılar. Allah Allah o incecik zarflardan neler çıkıyor neler.”

Yurt dışından çevrimiçi olarak satın alınan ürünlerin vergilendirilmesi ile ilgili çalışmaların bu yıl içinde gerçekleştirileceğini belirten Albayrak, “Vergi nerede? Yok. Ee aynısını Türkiye'de üreten üreticim vergi ödüyor, dükkan kirası ödüyor, SGK primi ödüyor. Hop oradan zarf içerisinde geliyor, vergi yok, yasallık yok. Tüm dünyayı tehdit eden ticaretteki bu durumları da göz önünde bulunduracak bir şekilde bu yıl içerisinde çok güçlü refleksler vereceğiz.” dedi.

Özellikle Çin merkezli çevrimiçi alışveriş platformları Alibaba ve Aliexpress, vatandaşlar tarafından uygun fiyatları ve ürün çeşitliliği nedeni ile fazlasıyla tercih ediliyordu. Türkiye’ye 15-20 gün içinde ulaşan ürünlerden uygun ebatlarda olanları genellikle sarı renkli zarflarda ülkeye giriş yapıyordu. Türkiye'deki üreticiyi desteklemek amacıyla, yurt dışından alınan 22 euroya kadar olan ürünlerde gümrük vergisi uygulanmıyor, 22 euro ve üzerindeki ürünlerde ise %18-20 arasında gümrük vergisi uygulanıyor.