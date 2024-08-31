Alkolün etkilerini hepimiz biliyoruzdur. Hem filmlerden hem de deneyimlerden yola çıkarak alkolün bir de bulanık görmeye sebep olduğu bir gerçek.

Peki hiç merak ettiniz mi alkol içen bir kişi neden dünyayı saniyede 100 km hızla dönüyormuş gibi bulanık görüyor?

Bilime göre alkolün gözyaşı filmimizle bir derdi olabilir!

Alkol, kanlı bir göz ve bulanık bir görüşe sebep oluyor.

Birçok kez alkolün dengeli tüketildiğinde bir zararı olmadığı söylense de uzun ve kısa vadede aslında pek çok soruna sebep oluyor. Bu sorunların başında da aslında göz geliyor. Çünkü alkol, çok tüketildiği zaman gözlerde daha ciddi problemlere yol açabiliyor.

Gelelim bulanıklığa… Alkol tüketen kişilerde de genelde “başım dönüyor” cümlesini duyarız. Bu, aslında gözleriyle alakalı bir durum. Alkol tüketimi, sinir sistemimizde sinir hücrelerinin iletişimini sağlayan nörotransmitter adlı maddelerin salınımını baskılıyor. Bu da göz bebeğinin ışığa cevabını yavaşlatıyor.

Beynin göz kasları üzerindeki koordinasyonu da etkilenebilir, bu da çift görmeye neden oluyor.

Tüm bunların yanında kontrast duyarlılığını da azaltırken düşük kontrastlı nesnelerin fark edilmesini güç hâle getiriyor. Göz seğirmesi, periferik görme ve göz kuruluğu gibi olası şikâyetler, alkolün kısa vadede etkileridir. Tüketim artırıldığı anda uzun vadede daha tehlikeli sonuçlara sebep olabiliyor.

Grenada Üniversitesi, bu konu hakkında bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırmacılar ilginç bir sonuçla daha karşılaştı. Sonuçlara göre alkol, gözümüzün dış yüzeyinde bulunan gözyaşı filmini bozuyor.

Gözyaşı filminin sulu kısmının buharlaşması demek, gözün arkasındaki ışığa duyarlı tabaka olan retinada bozulmuş kalitede bir görüntü oluşması demek. Gece görüşünde ise bu bozulma daha fazla hissediliyor.

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