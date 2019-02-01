Qualcomm’un Apple Aleyhine Açtığı 8 Davanın 4’ü Reddedildi

Apple ve Qualcomm arasındaki hukuk savaşında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Alman mahkemesi, Qualcomm’un açtığı 8 patent ihlali davasının 4’ünü reddettiğini açıkladı. Kalan 4 davanın akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Teknoloji dünyasının iki devi Apple ve Qualcomm, faaliyet gösterdikleri ülkelerde birbirlerini suçlamaya devam ediyor. İki şirket arasındaki gerilim, 2017 yılında FTC (Federal Ticaret Komisyonu) tarafından Qualcomm’a yöneltilen “akıllı telefonlar üzerinde tekel kurma” suçlamasıyla başlamıştı. Aradaki gerilim bir süre sonra yerini hukuk savaşına bırakmıştı.

Apple, ABD ve Çin’de Qualcomm’a 1 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı. Qualcomm ise bu hamleden hemen sonra çeşitli ülkelerde bazı iPhone modellerinin patent ihlali yaptığı gerekçesiyle Apple’la davalık olmuştu. Bu gelişmelerin ardından Çin ve Almanya, bazı eski iPhone modellerinin satışlarını yasaklayarak Apple’a büyük bir darbe vurmuştu.

Alman mahkemesinin aldığı son karar ise Apple lehine oldu ve Qualcomm’un açtığı davaların yarısını reddetti. Wall Street Journal’da yayınlanan bir habere göre reddedilen davalardan biri, Apple’ın iPhone’larda bazı arama yetenekleriyle ilgili patent ihlali yaptığı iddiasıyla açılmıştı. Bu da Qualcomm’un, Apple’a yalnızca donanımla ilgili suçlamalar yöneltmediği anlamına geliyor.

Yakın zamanda FTC’nin Qualcomm aleyhinde açtığı davanın da FTC lehine sonuçlanması bekleniyor. Şirketlerin farklı ülkelerde birbirine açtığı bu davalar ve kimin haklı olduğu tartışmaları bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Qualcomm, şimdilik bazı ülkelerde zafer kazanmış olsa da bu hukuk savaşının galibini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.